Le nouveau groupe issu de la fusion de FCA et PSA s'appellera Stellantis

Le nouveau groupe issu de la fusion de FCA et PSA s'appellera Stellantis









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Alors que le projet de fusion à 50:50 progresse, Peugeot SA et Fiat Chrysler Automobiles NV franchissent une étape majeure en annonçant la dénomination sociale du nouveau groupe. Il s'agira de Stellantis.

Stellantis est issu du verbe latin "stello" qui signifie "briller d'étoiles". Il s'inspire de cet alignement nouveau et prometteur de marques automobiles légendaires et de cultures d'entreprise fortes qui, en s'unissant, créent l'un des nouveaux leaders de la prochaine ère de la mobilité tout en préservant toute la valeur exceptionnelle de l'ensemble crée ainsi que les valeurs de chaque élément qui le constitue. Les origines latines du nom rendent hommage à l'histoire riche des deux entreprises fondatrices, tandis que l'évocation de l'astronomie suggère le véritable esprit d'optimisme, l'énergie et la capacité de renouvellement inspirant cette fusion qui va changer l'industrie automobile , expliquent les partenaires.

Stellantis va combiner la taille d'une entreprise mondiale avec l'ampleur et la profondeur de talents, de savoir-faire et de ressources capables de fournir des solutions de mobilité durable pour les décennies à venir.

Le nom Stellantis sera utilisé exclusivement au niveau du Groupe, en tant que marque Corporate.

La prochaine étape du processus sera le dévoilement d'un logo qui, avec le nom, deviendra l'identité de marque de l'entreprise.

Les noms et logos des marques existantes du Groupe resteront inchangés.

La finalisation du projet de fusion est confirmée pour le 1er trimestre 2021, sous réserve des conditions de clôture habituelles, y compris l'approbation par les actionnaires des 2 sociétés lors de leurs assemblées générales extraordinaires respectives et la satisfaction des exigences réglementaires des organismes concernés dont les autorités de la concurrence.