Le Noble Age : la croissance organique s'établit à 5,3%

(Boursier.com) — Le taux d'occupation des établissements Le Noble Age en régime de croisière s'établit hors hospitalisation à domicile à 95% sur le 3e trimestre, en faible retrait par rapport au 2e trimestre, lié au ralentissement temporaire des admissions en cliniques SMR.

Au terme des 9 premiers mois de l'exercice 2022, le chiffre d'affaires Exploitation de LNA Santé s'élève à 504,3 millions d'euros, en hausse de +7,3% par rapport à la même période de 2021, dont +6,6% de croissance organique.

Au 3e trimestre 2022, le chiffre d'affaires Exploitation de LNA Santé s'élève à 169,7 ME, en progression de 6% par rapport à la même période de l'an passé, dont 5,3% de croissance organique et 0,7% de croissance externe.

Perspectives confirmées

La dynamique de croissance du groupe va se poursuivre au cours du 4ème trimestre dans tous les métiers. Les Ehpad en France devraient notamment voir leur croissance accélérer grâce à la progression des taux d'occupation et les mesures tarifaires inscrites dans le budget de la Sécurité Sociale (PLFSS). Le secteur Sanitaire France devrait suivre la même tendance grâce à la dynamique des structures d'hospitalisation à domicile et au raffermissement attendu de l'activité des SMR et des cliniques psychiatriques.

Ainsi, à l'aune des réalisations des 9 premiers mois de 2022 et des perspectives du 4e trimestre, LNA Santé confirme sa prévision de croissance organique annuelle de 6% pour un chiffre d'affaires Exploitation supérieur à 675 ME.