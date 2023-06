Le Nasdaq veut se transformer en "fintech" !

(Boursier.com) — Nasdaq Inc plonge de 10% sur les 52$ à Wall Street, alors que le groupe a fait état du rachat de la société de logiciels financiers Adenza auprès de la société de capital-investissement Thoma Bravo pour 10,5 milliards de dollars, l'opérateur boursier américain tentant de se repositionner en tant que fintech. Le montant jugé élevé de cette opération fait tanguer la valeur Nasdaq Inc en bourse. L'acquisition est évaluée à 10,5 milliards de dollars en cash et actions. Thoma Bravo devrait obtenir une participation de 14,9% dans le Nasdaq et un siège au conseil d'administration dans le cadre de l'accord. La directrice générale, Adena Friedman, a déclaré qu'elle s'efforçait de développer l'activité logicielle de l'opérateur boursier, qui représente désormais plus d'un tiers des revenus récurrents annualisés.

Adenza conçoit des logiciels utilisés par les banques et courtiers. L'entreprise a été créée en 2021 lorsque Thoma Bravo a fusionné Calypso Technology et AxiomSL. Le Nasdaq, deuxième plus grande bourse des États-Unis, se présente comme une entreprise technologique. Au-delà de la gestion de la bourse, le groupe new-yorkais propose des données, analyses, logiciels et d'autres services de surveillance.