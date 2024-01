Le ministère de l'Intérieur commande 42 hélicoptères Airbus H145

(Boursier.com) — La Direction générale de l'armement (DGA) a commandé fin 2023, pour le compte du ministère de l'Intérieur, 42 nouveaux hélicoptères H145, dont les livraisons devraient débuter en 2024. Parmi ces 42 hélicoptères, 36 sont destinés à la sécurité civile, tandis que la gendarmerie nationale en utilisera six. Le contrat comprend une option pour 22 H145 supplémentaires pour la Gendarmerie Nationale et une gamme de solutions de support et de service allant de la formation aux pièces de rechange, ainsi qu'un package complet de support initial pour l'appareil.