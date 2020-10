Le marché automobile européen renoue avec la croissance en septembre

Le marché automobile européen renoue avec la croissance en septembre









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Enfin ! Le marché automobile européen a renoué avec la croissance en septembre. Les immatriculations sur le Vieux continent ont en effet augmenté de 3,1% le mois dernier, à 933.987 unités. Il s'agit de la première hausse de l'année pour un secteur logiquement mis à mal par la crise liée à la pandémie de coronavirus. En prenant en compte le Royaume-Uni et les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (Islande, Norvège et Suisse), la progression atteint 1,1%. Les quatre plus grands marchés ont toutefois affiché des résultats mitigés. Des pertes ont été observées en Espagne (-13,5%) et en France (-3%), tandis que l'Italie (+9,5%) et l'Allemagne (+8,4%) ont affiché de solides gains, précise l'Association européenne des constructeurs automobiles.

Au cours des neuf premiers mois de 2020, la demande de voitures s'est contractée de 28,8% dans l'UE. Sept millions de voitures ont été immatriculées de janvier à septembre, soit près de 2,9 millions de moins qu'à la même période l'année dernière. Parmi les principaux marchés, l'Espagne a connu la plus forte baisse (-38,3%) jusqu'à présent cette année, suivie par l'Italie (-34,2%), la France (-28,9%) et l'Allemagne (-25,5%).

🇪🇺 Passenger §car registrations: -28.8% 🚘 nine months into 2020; &128200; +3.1% in September PRESS RELEASE: https://t.co/qdrKJfwRjf pic.twitter.com/KK6eVjh0d0 — ACEA (@ACEA_eu), via Twitter

Au niveau des constructeurs français, Renault a nettement mieux performé que PSA le mois dernier avec une hausse des ventes de 9,7% (+35,4% pour Dacia) contre un repli de 11,8% pour le groupe sochalien malgré une progression de 4,3% pour la seule marque Peugeot. Fiat Chrysler (+14,4%), Toyota (+10,2%) et Volkswagen (+9%) ont réalisé un bon mois de septembre, contrairement à BMW (-3,5%) et Daimler (-2%) qui ont davantage souffert.