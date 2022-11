Le marché automobile européen confirme son redressement en octobre

(Boursier.com) — Le marché automobile européen poursuit son redressement en octobre. Les immatriculations de voitures particulières neuves ont en effet progressé de 12,2% (745.855 unités) dans l'Union européenne, signant un troisième mois consécutif de hausse. Les ventes dans la région restent néanmoins inférieures de 290.000 unités aux niveaux pré-pandémiques d'octobre 2019. Selon les données de l'Association des constructeurs automobiles européens, tous les marchés clés de la région ont contribué positivement à la croissance du mois dernier, trois d'entre eux enregistrant des gains à deux chiffres : l'Allemagne (+16,8%), l'Italie (+14,6%) et l'Espagne (+11,7%). Le marché français a connu une performance plus modeste mais toujours solide (+5,5%).

Au niveau des constructeurs, Renault (+0,2%) s'est mieux comporté que Stellantis (-4,3%). Mais les deux groupes français ont nettement sous-performé certains de leurs concurrents étrangers dont Volkswagen (+41,7%), Toyota (+38,7%) ou encore BMW (+4,8%).

🇪🇺 🚗 Passenger car registrations: 🔻 -8.1% ten months into 2022; 🔺 +12.2% in October > >📈 👉 "In October 2022, new passenger car registrations continued their upward trend (+12.2%) in the European Union, with 745,855 units sold." > >READ MORE: https://t.co/0guxGDtKwG pic.twitter.com/eyouiD46PW

— ACEA (@ACEA_auto), via Twitter

Malgré cette belle séquence, les immatriculations de voitures neuves dans l'UE affichent encore une baisse de 8,1% depuis le premier janvier. Parmi les quatre plus grands marchés de la région, l'Italie enregistre le recul le plus marqué (-13,8%), suivie de la France (-10,3%), de l'Espagne (-5,8%) et de l'Allemagne (-5,5%).