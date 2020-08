Le marché automobile chinois confirme son redressement

(Boursier.com) — Le marché automobile chinois poursuit sa progression en juillet. Selon les données de 'l'Association chinoise des constructeurs automobiles', les ventes ont augmenté de 16,4% le mois dernier avec 2,11 millions d'unités écoulées, enregistrant ainsi leur quatrième mois consécutif de hausse. Depuis mai, le plus grand marché automobile mondial connaît une croissance à deux chiffres (en glissement annuel), alors que Pékin a assoupli ses restrictions et propose des politiques et des subventions incitatives dans le but de relancer l'économie et de stimuler les dépenses des ménages. Les ventes de voitures à énergie nouvelle, y compris les voitures électriques, ont augmenté de 19,3%, à 98.000 unités, signant leur premier mois de croissance depuis un an.

Malgré la série en cours, les ventes affichent encore un repli de 12,7% depuis le premier janvier avec 12,37 millions de véhicules expédiés.

La CAAM a maintenu sa prévision d'une baisse de 10 à 20% des ventes automobiles cette année, mais a averti que les exportations et la chaîne d'approvisionnement pourraient souffrir si une autre vague de coronavirus venait à frapper à l'automne ou cet hiver.