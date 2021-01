Le management de H2O va reprendre la participation de Natixis

Le management de H2O va reprendre la participation de Natixis









Crédit photo © Bobby Yip / Reuters

(Boursier.com) — Natixis va céder sa participation de 50,01% dans H2O au management de la société de gestion britannique. Début novembre, la banque française avait indiqué avoir engagé des discussions avec son partenaire "sur une possible cession graduelle de la participation de Natixis IM dans H2O AM et sur une reprise ordonnée de la distribution par la société de gestion sur une période de transition jusqu'à fin 2021".

"Nous avons convenu avec la direction que nous nous séparerions à l'amiable, en accord total, avec le rachat par le management de notre participation dans la société", a déclaré Jean Raby, directeur général de Natixis Investment Managers, dans une interview accordée à 'Bloomberg TV'. "C'est soumis à l'approbation des autorités réglementaires, et nous le faisons de manière ordonnée dans une transition qui a pour coeur l'intérêt de nos clients".

H2O, réputée pour ses paris risqués et ses performances élevées, a longtemps été la machine à cash de Natixis dans la gestion d'actifs. Mais la société de gestion a connu des déboires en 2019, puis à nouveau en juin 2020, après avoir notamment investi dans des actifs illiquides liés au financier controversé Lars Windhorst. À la suite de cette affaire, le gendarme de la Bourse française, l'AMF, avait été amené à prendre une mesure exceptionnelle en ordonnant la suspension de plusieurs fonds de l'affilié de la fin août à la mi-octobre.

H2O était l'un des dossiers prioritaires du nouveau directeur général de Natixis, Nicolas Namias, nommé l'été dernier en remplacement de François Riahi.