Le Luxe recule, Richemont chute, la Chine inquiète

(Boursier.com) — Le luxe perd du terrain en début de séance à Paris, Hermès, Kering et LVMH pointant aux trois dernières places du CAC40. Malgré la bonne nouvelle matinale venue de Chine où la Banque populaire (BPC) a abaissé de 15 points de base, à 4,45%, son taux préférentiel de prêt à cinq ans, qui sert de référence au marché chinois du crédit immobilier, le compartiment fait encore les frais de craintes de ralentissement de l'activité économique, voire de récession mondiale.

D'autant que si Richemont a vu ses résultats bondir sur son dernier exercice, le propriétaire de la maison de joaillerie Cartier s'est montré très prudent pour les mois à venir : "même si le pire du Covid est, espérons-le, derrière nous, nous n'en sommes pas moins confrontés à un environnement mondial qui est le plus instable que nous ayons connu depuis nombre d'années", a affirmé le président du groupe suisse, Johann Rupert. Le dirigeant ajoutant lors de la conférence téléphonique de présentation des comptes que l'économie chinoise souffrira plus longtemps que les gens ne le pensent : "les consommateurs chinois deviendront plus prudents".

Sur l'exercice clos fin mars, Richemont a dégagé un bénéfice net en hausse de 61% à 2,079 milliards d'euros, pour un chiffre d'affaires record de 19,2 milliards d'euros, en hausse de 46% (+ 35% par rapport à il y a deux ans), l'ensemble des Maisons, canaux de distribution et zones géographiques enregistrant une croissance à deux chiffres, tirée par les ventes au détail et les Amériques (+ 79%). Le résultat opérationnel s'est établi à 3,39 MdsE, contre 3,79 MdsE de consensus.

Richemont a indiqué que sa décision de suspendre ses activités commerciales en Russie avait entraîné une charge de 98 millions d'euros en frais d'exploitation. Il a également procédé à des ajustements de valeur de 70 ME pour les stocks détenus en Russie. "A fin mars 2022, Richemont dispose d'une trésorerie nette de 5,3 milliards d'euros, ce qui est un véritable atout face à la période volatile qui s'annonce", a précisé Johann Rupert.

En outre, la société a souligné que les discussions avec ses partenaires de "Luxury New Retail" devraient être conclues "dans un avenir proche". Elle n'a pas donné plus de détails concernant la possible cession du détaillant en ligne YOOX Net-a-Porter (YNAP), notamment en vendant une participation à Farfetch, se contentant de dire que les discussions avec ses partenaires de "Luxury New Retail" se poursuivaient. "Dans un domaine aussi éminemment complexe, les processus ne peuvent qu'être lents. Nous espérons conclure dans un avenir proche", a indiqué Richemont.

Malgré l'environnement incertain, le géant helvétique a proposé de verser un dividende de 2,25 francs suisses ainsi qu'un dividende spécial additionnel de 1 franc par action, après un dividende ordinaire de 2 francs il y a un an. Un versement guère suffisant pour le marché puisque le titre Richemont chute de plus de 11% en début de séance à Zurich.