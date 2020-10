Le Land de Hesse accueille sa première station de ravitaillement en hydrogène pour les trains de passagers

Le Land de Hesse accueille sa première station de ravitaillement en hydrogène pour les trains de passagers









Crédit photo © Alstom

(Boursier.com) — La station de ravitaillement qui sera construite dans l'Industriepark Höchst d'ici quelques mois est tout sauf ordinaire ! Il s'agit à la fois de la première station de ravitaillement en hydrogène pour les trains de passagers dans le Land de Hesse et de la seconde station de ce type au monde, qui approvisionnera la plus grande flotte de trains à pile à combustible au monde dès décembre 2022.

Le Secrétaire d'Etat, Jens Deutschendorf a donné le coup d'envoi de ce projet ce lundi 26 octobre, aux côtés du Professeur Knut Ringat, Directeur général de RMV, du Dr Jörg Nikutta, Directeur général d'Alstom Allemagne et Autriche, et du Dr Joachim Kreysing, Directeur général de l'exploitant du parc industriel Infraserv Höchst.

Alstom est chargé de fournir les trains à pile à combustible qui seront exploités par RMV, tandis qu'Infraserv Höchst, l'exploitant du parc industriel, assurera la construction et l'exploitation de la station de ravitaillement.

"Le Land de Hesse s'impose comme un pionnier dans le développement des concepts de mobilité verte comme le démontre également le projet Taunusnetz", a indiqué le Secrétaire d'Etat, Jens Deutschendorf. "En 2022, des trains à pile à combustible non polluants remplaceront les anciens véhicules diesels - un fonctionnement électrique sans lignes électrifiées, ce qui pourrait également constituer une alternative intéressante pour d'autres régions. Je tiens à remercier la RMV et l'Industriepark Höchst pour leur investissement dans la réalisation de ce projet innovant."