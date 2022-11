Le Havre Seine Métropole choisit les capteurs Adeunis pour assurer l'efficacité énergétique et une maintenance optimisée du Stade Océane

(Boursier.com) — Des capteurs IoT pour faciliter la maintenance de ses équipements et optimiser ses consommations d'énergie ? C'est le choix de Le Havre Seine Métropole, qui expérimente depuis plusieurs mois une solution IoT au sein du stade Océane, avec pour objectif de l'étendre à d'autres bâtiments de la métropole. Cette solution connectée se compose de différents types de capteurs Adeunis qui communiquent en LoRaWAN vers la plateforme BL Predict de CARL Berger-Levrault via la Box Wattsense.

Le Havre Seine Métropole (LHSM) est la communauté urbaine de la ville du Havre. Elle réunit plus de 200 bâtiments, soit plus de 300.000 m(2) de surface bâtie en gestion, à entretenir au quotidien pour les besoins de la collectivité. La Métropole utilise depuis 2016 la solution de GMAO[1] Carl Source (CARL Berger-Levrault), qui facilite l'entretien au quotidien des équipements et installations de son agglomération. Pour aller plus loin, LHSM a souhaité optimiser la gestion de la maintenance de ses installations et réduire ses consommations d'énergie en utilisant l'IoT.

Dans un premier temps, et avant un déploiement à plus grande échelle, la solution est testée au sein du Stade Océane, une enceinte d'environ 19 hectares composée de multiples équipements techniques.

Compte tenu de la superficie du stade et de la quantité d'équipements à monitorer, il faudrait plusieurs jours au seul technicien présent pour simplement vérifier leur état de fonctionnement. Cependant grâce à la solution IoT Adeunis utilisée, un temps précieux est gagné en effectuant des interventions ciblées, au juste moment...