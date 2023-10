Le groupement mené par Vinci remporte le contrat du marché de valorisation des matériaux d'excavation du versant français du Tunnel de base du Mont-Cenis (Lyon-Turin)

(Boursier.com) — Le conseil d'administration de TELT (Tunnel Euralpin Lyon Turin) a attribué le marché de valorisation des matériaux d'excavation du versant français du tunnel de base du Mont-Cenis (lot CO11), au groupement composé d'Eurovia Alpes (filiale de Vinci Construction, mandataire), Carrières du Bassin Rhônalpin et Terélian (filiales de VINCI Construction), SATM et Granulats Vicat (filiales de VICAT), Spie batignolles valérian et Spie batignolles malet, ainsi que GIE GMM 73.

Le contrat, d'un montant de 800 millions d'euros, porte sur l'industrialisation de la gestion des 23 millions de tonnes extraites côté français, dans une logique d'économie circulaire avec un objectif de réutilisation de plus de 50% de ces matériaux sur les chantiers du projet.

Ce chantier hors normes comprendra trois sites de mise en dépôt définitif, trois stations de traitement de matériaux, huit plateformes logistiques, 15 km de convoyeurs à bande et un site complet de chargement ferroviaire.

Par ailleurs, 78.000 heures d'insertion et de formation seront réalisées au cours des 120 mois de travaux.

VINCI Construction est déjà présent sur le chantier du Lyon-Turin avec le creusement de 23 km de tunnel bitube entre Saint-Martin-de-la-Porte et Modane, sur la réalisation des travaux préparatoires sur le chantier du puits d'Avrieux, situé au niveau du futur site de sécurité de Modane ainsi que sur le chantier des niches de La Maddalena, sur le versant italien, pour la réalisation de niches latérales d'élargissement du tunnel et le renforcement sécuritaire de la voûte. VINCI Construction pourra s'appuyer sur l'expérience historique du groupe VICAT sur le projet du TELT.