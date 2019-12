Le groupe Total annule 2,5% du capital

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de Total, réuni le 11 décembre, a décidé de réduire le capital social de Total SA par voie d'annulation de 65.109.435 actions auto-détenues rachetées entre le 29 octobre 2018 et le 30 septembre 2019 dans le cadre de sa politique de retour à l'actionnaire annoncée le 8 février 2018. Ces actions représentent 2,5% du capital social.

Ces 65.109.435 actions auto-détenues incluent :

- 34.860.133 actions rachetées en vue d'annuler la dilution liée aux actions émises, sans décote, pour le paiement en actions des 1er, 2e et 3e acomptes sur dividende au titre de l'exercice 2018 ; et

- 30.249.302 actions rachetées dans le cadre du programme de rachat d'actions de 5 milliards de dollars sur la période 2018-2020.

Total précise que cette opération n'a pas d'impact sur ses comptes consolidés, le nombre moyen pondéré dilué d'actions, ni le bénéfice net par action.

Immédiatement après l'annulation de ces actions, le nombre d'actions composant le capital de Total SA s'élève à 2.601.881.075 et le nombre de droits de vote exerçables en Assemblée générale est de 2.748.031.232. Le nombre total de droits de vote attachés à ces 2.601.881 075 actions s'élève à 2.763.505 466 (droits de vote théoriques) en tenant compte des 15.474.234 actions auto-détenues par Total SA. en vue de leur annulation et en couverture des attributions des plans d'actions de performance, et privées de droits de vote.