Le groupe STEF demande le classement de la chaîne logistique alimentaire comme Opérateur d'Importance Vitale

Crédit photo © Stef / Lionel Barbe Clan d'Oeil

(Boursier.com) — Face à la pénurie problématique de gels hydroalcooliques, de masques et de gants en France, le groupe de transport STEF demande le classement de la chaîne logistique alimentaire comme Opérateur d'Importance Vitale. STEF se déclare plus que jamais mobilisé pour assurer la continuité de ses opérations et être en mesure de livrer tous les jours aux commerces et aux grandes surfaces les denrées alimentaires nécessaires pour nourrir la population.

Le groupe souligne que près de 50% des produits alimentaires consommés en France transitent sous forme brute ou transformée sur les sites STEF. C'est pourquoi le groupe confirme la prise de mesures renforcées afin de garantir la sécurité des marchandises qui lui sont confiées, de ses collaborateurs et de ses clients. STEF a notamment mis en place des procédures simplifiées évitant au maximum les contacts en accord avec ses clients, industriels de l'agroalimentaire et acteurs de la distribution.