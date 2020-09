Le Groupe SEB et APF France handicap lancent un guide de bonnes pratiques, le "Good Design Playbook"

Crédit photo © Société Seb

(Boursier.com) — Le Groupe SEB, en partenariat avec APF France handicap et avec le soutien de la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA), a élaboré un guide des bonnes pratiques de conception d'objets et de services universellement accessibles.

Disponible en format papier et numérique, ce "Good Design Playbook" est destiné à tous les acteurs soucieux de s'engager dans une démarche de design inclusif.

"En effet, à tout moment de la vie, chacun peut se trouver avec une capacité sensorielle, physique ou cognitive limitée, entravant ainsi les gestes du quotidien. Or, les standards actuels de fabrication ne prennent pas en compte ces différents types de handicap" explique le groupe.

Le design inclusif, au coeur de la mission du groupe

Le design inclusif permet de répondre de façon directe à la mission du Groupe qui est de contribuer au mieux-vivre de nos consommateurs.

Aussi, afin d'améliorer l'accessibilité de ses produits et services au plus grand nombre (ex : notices, apps, fonctionnalités de nos appareils, service de réparabilité des produits...), le Groupe SEB intègre des personnes en situation de handicap dans la conception de ses produits et services afin de détecter immédiatement et très concrètement les points de blocage ressentis par tous au quotidien.

Que ce soit une maladie, un âge avancé, un handicap, où lorsque les mouvements sont temporairement limités (un bébé dans les bras, une main blessée...), ces situations doivent être intégrées dans une réflexion approfondie pour préserver autant que possible l'autonomie des personnes dans leur vie quotidienne. En effet, de nombreux objets ou services du quotidien ne répondent pas encore à cette exigence.

Pour Joël Tronchon, Directeur Développement Durable du Groupe SEB : "Prendre en compte la diversité des besoins de nos consommateurs, dès la conception des produits, est un de nos engagements concrets en matière de RSE. En s'y préparant dès aujourd'hui, le Groupe sera capable de proposer des solutions pertinentes pour répondre aux problématiques sociétales telles que le vieillissement de la population. Nous nous engageons à former et à sensibiliser nos collaborateurs pour qu'ils comprennent mieux les difficultés d'usage que peuvent rencontrer certains de nos consommateurs et ainsi mieux les appréhender."