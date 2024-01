Le groupe Réalités avance dans les temps sur le projet de rénovation du stade Bauer et son programme immobilier à Saint-Ouen-sur-Seine

(Boursier.com) — Le nouveau stade Bauer et son programme immobilier multi-usages " Bauer Box " qui accompagne sa rénovation au coeur de Saint-Ouen-sur-Seine commence à prendre forme. Le groupe Réalités, qui intervient en tant que maître d'oeuvre et tous les partenaires du projet, ont inauguré ce jeudi 18 janvier la tribune Est du stade qui augmente de 50% la capacité d'accueil à près de 4.800 spectateurs. L'enceinte mythique du club de football Red Star FC verra à terme sa capacité portée à plus de 9.800 places sur quatre tribunes fin 2025.

Lauréat du concours " Inventons la Métropole du Grand Paris 2 ", ce projet se situe à quelques encablures du marché aux Puces et du village olympique de Paris 2024. Il va devenir un site d'entraînement des Jeux Olympiques 2024.

Le démarrage des travaux du complexe immobilier a commencé sans retard après deux ans de concertations avec les habitants, les riverains, les supporters, le club et les collectivités locales, d'où un permis de construire purgé sans aucun recours. Les parties prenantes ont unanimement acté la nouvelle configuration du stade, le programme immobilier multi-usages et le décloisonnement du quartier, avec une grande faille traversant la Bauer Box et la création du plus grand passage graphique couvert de France entre deux rues.

Réalités avait confirmé dès le mois de mars 2023 la conclusion auprès de deux investisseurs institutionnels des ventes en bloc du projet pour un montant total de près de 78 millions d'euros.

Sur plus de 30.000 mètres carrés, la Bauer Box combinera commerces, bars et restauration, sports et santé, ainsi que 12.400 mètres carrés de surfaces tertiaires réversibles (bureaux / campus), 12.600 mètres carrés d'hébergements avec services et un grand parc de stationnement. La biodiversité s'invite également dans ce projet ouvert sur la ville, à travers plus de 10.000 mètres carrés d'espaces verts en pleine terre et 1.700 mètres carrés de toitures et patios végétalisés.

" Les travaux ont également bien avancé du côté de la Bauer Box. L'un ne va pas sans l'autre : l'agrandissement et la modernisation du stade sont permis par le projet immobilier, qui, lui, n'aurait pu naître sans le stade. Le tout permet de créer une destination multi-usages unique, qui s'intègre à la fois dans l'histoire mythique du Red Star à Bauer et dans la dynamique de transformation de Saint-Ouen-sur-Seine. C'est là que le métier de développeur territorial de Réalités prend tout son sens ", se félicite Yoann Choin-Joubert, PDG du groupe Réalités.