Le Groupe PSA met en place des mesures sanitaires renforcées afin de créer les conditions d'une reprise d'activité sécurisée et progressive

Crédit photo © Boursier.com

(Boursier.com) — Depuis le début de la crise sanitaire Covid-19, Groupe PSA travaille sur un axe clair "Protéger la santé de ses salariés et protéger la pérennité de l'entreprise", tout en aidant la collectivité avec des initiatives telles que le don massif de masques ou la mise à disposition de véhicules aux soignants.

Le Comité Exécutif du Groupe PSA a pris des dispositions, comme le télétravail, quand l'activité le permet, ou des mesures de protection qui vont au-delà des recommandations des autorités sanitaires, dans le cas de présence nécessaire sur les sites opérationnels. Ainsi, les magasins centraux de distribution de pièces de rechange de PSA continuent d'assurer une mission essentielle pour maintenir l'entretien notamment des véhicules de flux logistiques de médicaments et de nourriture, ainsi que la mobilité des soignants et des personnes habitant en milieu rural.

Fort de cette référence, le Groupe a défini un protocole sanitaire de renforcement des gestes barrières avec l'appui des équipes médicales et notamment de son médecin référent et l'a décliné dans les différents secteurs d'activité de l'entreprise : Commercial, industriel et tertiaire (dont R&D).

Ainsi à titre d'exemple, ce protocole prévoit la prise de température, le port du masque sur site avec dotation individuelle quotidienne, mais aussi le respect des distances entre personnes dans les salles de réunion, à chaque poste ou dans les zones de pause avec marquage au sol, le maintien des portes ouvertes (sauf portes coupe-feu) afin d'éviter le contact avec les poignées, le nettoyage et la désinfection des outils et surface de travail toutes les 60 minutes, un temps d'attente de 3 heures lors de tout échange de pièces (main à la main), allongement des pauses de 5 mn pour se laver les mains, séparation de 30 mn entre les tournées des équipes pour éviter les croisements de personnel ou encore le doublement des lignes de bus de ramassage pour garantir l'espacement des passagers...

La direction des Ressources Humaines a présenté ce projet aux représentants des organisations syndicales qui y ont apporté leur propre contribution. L'entreprise s'engage à lancer des audits pour s'assurer de la parfaite mise en oeuvre de ces protocoles de sécurité renforcés sur le terrain.

Le fruit de ces discussions permet la mise en place de mesures renforcées prenant en compte la diversité des environnements de travail dans chacune de ses usines, et crée ainsi les conditions préalables à une reprise des activités. La même démarche est en cours pour le réseau commercial et les sites tertiaires.

Alors que le Groupe PSA avait annoncé la suspension de ses activités industrielles jusqu'au 27 mars 2020, un calendrier de reprise progressive et sécurisée sera établi dans le cadre du dialogue social, tenant compte du contexte de la crise sanitaire et des résultats des audits de mise en oeuvre des mesures sanitaires renforcées et adaptées à chaque site. Sur la base du principe " préparer, tester, démarrer ", de nouvelles dates seront fixées pour les usines mécaniques et les sites d'assemblage européens, qui intégreront par ailleurs la capacité des fournisseurs à accompagner ces redémarrages.

Carlos Tavares, Président du Directoire du Groupe PSA indique : "Nous ne ferons aucun compromis sur la santé de nos salariés, afin que le redémarrage industriel nécessaire à la pérennité de l'entreprise puisse se faire dans des conditions optimales. J'ai toute confiance dans la capacité des salariés du Groupe PSA à contribuer à la sortie de cette crise en refusant la fatalité. Notre combativité et notre force mentale collective sont autant d'atouts que nous mettons au service de nos concitoyens".