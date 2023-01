Le Groupe Premium annonce une prise de participation majoritaire au sein de VALETYS

(Boursier.com) — Le Groupe Premium, présidé par Olivier Farouz, poursuit sa conquête dans l'univers des CGP (Conseillers en gestion de Patrimoine) et annonce une prise de participation majoritaire au sein du cabinet de conseil en gestion de patrimoine VALETYS, basé à Avignon et à Montpellier.

Cette nouvelle opération est la 7ème pour le Groupe depuis l'arrivée d'Eurazeo au capital en Juin 2021. Elle porte les actifs totaux du Groupe à plus de 7 milliards d'euros.

Cette opération permet au Groupe Premium de renforcer sa présence dans la région PACA et l'Occitanie et de bénéficier de :

- Un large spectre de savoir-faire et de solutions à travers leur accompagnement de long terme et de services sur-mesure.

- La qualité et la fidélité de leur clientèle depuis plus de 20 ans avec 180 millions d'euros d'encours, en croissance régulière.

- Leur savoir-faire et l'expérience de Romain Muraille et de Jean-Philippe Merra, Dirigeants Associés, et de leur équipe experte en matière d'ingénierie patrimoniale.

Un département CGP qui poursuit son ascension

L'ensemble de ces opérations fait suite à la création d'un pôle CGP, initiée en 2021 par le Groupe, et grâce à la nomination de Yann Pelard en tant que COO Groupe Premium et en en charge de l'activité CGP. Cette nouvelle opération témoigne là encore du soutien actif d'Eurazeo depuis sa prise de participation majoritaire aux cotés de l'équipe dirigeante.

Créé fin 2021, ce nouveau pôle a permis de voir les acquisitions de I-Kapital, Leone Kapital, Renard Partenaires, Linard Charbonnel, Groupe Forward et plus récemment SEFIMA.