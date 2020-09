Le groupe Perial en discussion pour la cession de sa filiale de Poperty Management à ESSET PROPERTY MANAGEMENT

(Boursier.com) — ESSET PROPERTY MANAGEMENT, filiale 'BtoB' du groupe Foncia, et le groupe PERIAL indiquent avoir des discussions en vue du rachat par ESSET de la filiale de PERIAL, PERIAL PROPERTY MANAGEMENT.

Cette cession permettrait au groupe PERIAL de concentrer l'intégralité de ses efforts et ressources au développement de PERIAL ASSET MANAGEMENT acteur majeur du marché de la gestion d'actifs immobiliers, et de ses activités de promotion et valorisation des actifs, notamment dans le cadre de son futur plan stratégique 2021-2024.

Cette transaction offrirait également de nouvelles opportunités de développement pour PERIAL PROPERTY MANAGEMENT qui rejoindrait un acteur reconnu dans le métier du Property Management.

Ce projet fait suite à l'acquisition d'YXIME par ESSET en juillet dernier, qui a permis de constituer le premier pôle d'expertise français du marché du Property Management. Si cette nouvelle acquisition se confirmait, cela permettrait au nouvel ensemble de consolider sa position, avec 12 millions de mètres carrés en tertiaire et 20 000 lots en résidentiel. Ce rapprochement est à l'étude, et pourrait se concrétiser avant la fin de l'année.

Une information des CSE de PERIAL et d'ESSET a été organisée le 1er septembre 2020, afin d'initier le processus de consultation sur cette volonté de rapprochement...