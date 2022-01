Le Groupe ORYX lève 100 ME et fait entrer Tikehau Capital et Abénex à son capital

(Boursier.com) — Le Groupe Oryx accueille deux nouveaux actionnaires, Tikehau Capital, groupe mondial de gestion alternative, pour le compte de l'un de ses fonds et Abénex, acteur historique du capital investissement en France, aux côtés de Sparring Capital, pour accompagner son développement en France et à l'international. Dans cette nouvelle structure, l'équipe de direction du Groupe Oryx prend une part majoritaire du capital et fixe de nouveaux objectifs ambitieux.

Le Groupe Oryx exploite une plateforme numérique qui connecte efficacement l'offre, la demande et les talents sur le marché des biens immobiliers. Cette plateforme repose sur Proprietes-privees.com, son réseau historique de consultants indépendants en immobilier, auquel sont venus s'ajouter deux autres réseaux, immoreseau et Rezoximo, respectivement acquis en 2017 et 2018.

Le groupe est l'un des acteurs à la croissance la plus rapide sur le plan de l'innovation digitale.

Tikehau Capital et Abénex investissent aux côtés de la direction du Groupe Oryx qui détiendra une participation majoritaire à l'issue de la transaction. Ce nouvel investissement permettra au Groupe Oryx de développer encore sa plateforme technologique afin que ses consultants indépendants en immobilier puissent encore accentuer leur avantage compétitif sur le marché.

Depuis la reprise de Proprietes-privees.com par Michel Le Bras et Christine Cadrot avec le support de Sparring Capital et la création du Groupe Oryx en 2016, le chiffre d'affaires a été multiplié par dix pour atteindre 75 millions d'euros fin 2021, soit un taux de croissance annuel moyen de 35%. Lors de l'acquisition du réseau, les dirigeants avaient annoncé leur ambition d'entrer dans le top 3 des réseaux de mandataires immobiliers. En 2021, le Groupe Oryx a permis à 1.600 nouveaux entrepreneurs de se lancer dans l'immobilier et de créer leur propre activité, grâce aux formations et à l'accompagnement professionnel proposés. En décembre 2021, Proprietes privees.com, la marque ombrelle du Groupe Oryx, devient le 3ème réseau de mandataires immobiliers en France (5ème en 2016).