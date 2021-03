Le Groupe Meilleurtaux conclut l'acquisition d'Active Assurances Groupe

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Groupe Meilleurtaux, marketplace de services financiers de référence sur le marché français, a conclu l'acquisition d'Active Assurances Groupe. Cette opération permet au Groupe Meilleurtaux de se doter d'une plateforme de vente et de gestion d'assurances auto et santé online et grossiste.

Créé en 2010 par Didier Naccache, Thomas Riottot et Denis Salmoiraghi, Active Assurances affiche une croissance ininterrompue depuis son lancement. La société s'est rapidement imposée comme le 1er courtier indépendant d'assurances auto online.

En 2017, le Groupe a mis à profit son savoir-faire pour lancer son activité grossiste en s'associant avec Hervé Massié et David Barbara. Après 3 ans d'existence, Wazari distribue ses gammes de produits Auto, Santé et Prévoyance via son réseau de 3.000 courtiers partenaires.

Début 2019, AFI Assurances, pionnier de la vente à distance de contrats d'assurance santé depuis 2005 et son fondateur Frédéric Bacmann ont rejoint le Groupe. Son savoir-faire dans la conception, la gestion et la distribution on-line de contrats santé en font un des tous premiers acteurs en France et ont contribué à la forte croissance du Groupe.

Disposant de centres de gestion en France et à Madagascar, Active Assurances Groupe compte plus de 160.000 clients et double son chiffre d'affaires sur l'exercice en cours.

Consolidation du modèle de marketplace en services financiers

Le Groupe Meilleurtaux est déjà présent en assurance auto et santé au travers de son comparateur MeilleureAssurance. Celui-ci est notamment le premier comparateur du marché français en assurance santé.

L'acquisition d'Active Assurances Groupe permettra à Meilleurtaux d'accompagner ses clients sur toute la chaîne, de la comparaison jusqu'à la vente et la gestion de contrats d'assurance auto et santé. La réalisation définitive de l'opération interviendra au cours des prochaines semaines.

Le Groupe est également présent dans le courtage grossiste par l'intermédiaire de sa filiale Assuréa, spécialisée en assurance emprunteur. Combinée à Wazari, elle permettra aux partenaires courtiers de Meilleurtaux de disposer d'une offre complète en assurance emprunteur, santé, prévoyance et automobile.