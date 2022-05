Le Groupe iliad a maintenu sa dynamique de croissance au 1er trimestre

(Boursier.com) — Les résultats du 1er trimestre 2022 confirment la bonne dynamique de croissance initiée par le Groupe Iliad depuis plusieurs trimestres. Cette dynamique trouve sa source dans les investissements massifs consacrés à nos réseaux 4G/5G, FTTH et de solutions Cloud afin de répondre aux besoins de connectivité et de services innovants de nos abonnés et entreprises clientes. Dans le contexte actuel d'inflation et de crise du marché énergétique, notre volonté de bâtir un modèle de croissance vertueuse s'en trouve renforcée.

Au 1er trimestre 2022, le Groupe iliad enregistre dans chacune de ses 3 géographies une croissance soutenue de son parc d'abonnés, signe que les valeurs chères au Groupe de liberté, simplicité, générosité, transparence et juste prix sont partagées.

La croissance organique pro forma1 du chiffre d'affaires Groupe atteint ainsi 5,1% sur les 3 premiers mois de l'année, et 6,2% hors impacts réglementaires en Pologne. En France, les ventes progressent de 6,1%, en Italie de 13,9% et baissent de 1,9% en Pologne en raison essentiellement d'impacts réglementaires sans conséquences pour la rentabilité (chiffre d'affaires en hausse de 3,1% hors impact réglementaire).

La base d'abonnés actifs du Groupe croît de 872.000 unités, dont 790.000 abonnés mobiles et 82 000 abonnés fixes:

en France, pour la première fois depuis 2013, Free termine 1er en termes de recrutement de nouveaux abonnés à la fois sur le Fixe (+56 000 nouveaux abonnés) et sur le Mobile (+127.000 nouveaux abonnés). Cette performance reflète la position de numéro 1 ex-aequo sur le Fixe et de numéro 2 sur le Mobile du dernier Observatoire de l'ARCEP sur la satisfaction globale des abonnés ;

en Italie, nous avons enregistré ce trimestre 320 000 nouveaux abonnés dans un contexte concurrentiel très intense. iliad Italia est le seul opérateur au T1 2022 qui voit son score de préférence de marque s'améliorer. La marque reste le 1er recruteur de nouveaux abonnés mobiles sur le marché. Le lancement de l'offre Fibre est une réussite et iliad Italia va continuer à étendre sa couverture commerciale afin de répondre à la demande ;

en Pologne, Play a connu une forte croissance de sa base d'abonnés mobiles prépayés suite à la distribution de cartes SIM gratuites en mesure de soutien aux réfugiés ukrainiens. Le recrutement de nos 43.000 nouveaux abonnés forfaits démontrant quant à lui le bon positionnement de Play combinant croissance en volume et en valeur.

L'EBITDAaL du Groupe est en croissance organique pro forma de 6,1% à 714 millions d'euros grâce notamment à l'Italie (+70 millions d'euros) et la France (+33 millions d'euros). Le cash-flow opérationnel s'améliore sensiblement (+285 millions d'euros) avec une saisonnalité des investissements en France différente de 2021, la priorité du Groupe étant de continuer l'expansion de ses réseaux mobiles, d'accompagner la demande très forte de connectivité en réseaux ultra haut débit et de poursuivre ses efforts d'innovation dans le Cloud.

Le Groupe a finalisé le 1er avril 2022 l'acquisition d'UPC Polska. Ce sont ainsi près de 1.300 nouveaux collaborateurs qui ont rejoint le Groupe iliad. La phase d'intégration, en cours, vise à faire de Play et d'UPC Polska, qui constituent désormais le 2ème opérateur télécom du pays, un leader de la convergence en Pologne.

A fin mars 2022, le levier financier s'établissait à 2,7x, stable par rapport à fin décembre 2021. Avec la cession de ses 30% dans OTF et 10% dans OTP à Cellnex fin février pour 1,1 milliard d'euros, le Groupe a démontré sa capacité à optimiser la monétisation de ses actifs et sa volonté de maintenir une discipline financière rigoureuse. C'est dans ce contexte que le Groupe est heureux d'annoncer qu'iliad SA a reçu la première notation publique de ses obligations de premier rang non garanties de Moody's Investor Services, S&P and Fitch le 20 mai 2022, qui ont attribué respectivement les notations Ba2/BB/BB avec une perspective stable, applicables aux émissions existantes. Par ailleurs, Fitch Ratings and S&P ont considéré qu'Iliad SA a un profil de credit intrinsèque de bb+.

Thomas Reynaud, DG du Groupe iliad, a déclaré : "Au-delà des très bons résultats et des 900.000 nouveaux abonnés recrutés sur les 3 derniers mois, ce 1er trimestre a une grande force symbolique. Désormais le Groupe iliad, dans ses 3 pays d'implantation, est présent à la fois sur le Mobile et sur le Fixe grâce au lancement de notre offre Fixe en Italie et à l'acquisition d'UPC Polska en Pologne. En France, en Italie et en Pologne, iliad est désormais un opérateur convergent qui va pouvoir faire jouer commercialement à plein la complémentarité de ses offres."