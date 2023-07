Le groupe EPSA réalise l'acquisition du groupe AB&C aux Pays-Bas

(Boursier.com) — EPSA , acteur et producteur de performance durable aux entreprises et acteurs publics, poursuit sa stratégie de croissance en faisant l'acquisition d'AB&C, un acteur majeur aux Pays-Bas.

Le groupe AB&C est un acteur centré sur la performance opérationnelle des entreprises et des administrations. Leader sur son marché dans les domaines de l'intérim management, des achats et du conseil, AB&C est l'une des principales sociétés de conseil aux Pays-Bas, avec notamment une position incontournable sur les marchés publics. AB&C a connu une croissance significative depuis plus de 10 ans pour atteindre un chiffre d'affaires de 150 millions d'euros en 2022 pour un effectif de plus de 500 personnes.

Avec un chiffre d'affaires total de 200 millions d'euros en 2023 et plus de 1.700 employés, EPSA accompagne les entreprises dans l'optimisation de leur performance opérationnelle durable, en capitalisant sur plusieurs domaines d'expertises spécifiques et des solutions digitalisées. La société a déjà consolidé une position solide sur les marchés européens, notamment en France, en Allemagne, en Belgique, en Italie et en Espagne, et est également présente aux États-Unis et en Chine. EPSA reste engagée dans sa stratégie de croissance visant à devenir l'acteur de référence sur les marchés européens du conseil en optimisation de la performance. L'acquisition d'AB&C renforcera davantage la présence d'EPSA dans la région du Benelux, la positionnant en tant que leader en Europe.

EPSA a finalisé l'acquisition du groupe AB&C le 25 juillet 2023. La transaction a été financée par une dette et un investissement supplémentaire provenant des investisseurs financiers existants d'EPSA (TowerBrook, Raise et Capza) ainsi que de nouveaux investisseurs (Tikehau Capital, Bpifrance et Crédit Mutuel Equity).

AB&C Group a été conseillé par Lincoln International. EPSA a été conseillé par BNP Paribas (M&A), Roland Berger (Diligence Commerciale), KPMG (Diligence Financière) et Lexence (Juridique). TowerBrook a été conseillé par 1602 Capital (M&A).