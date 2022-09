Le Groupe EPC initie un processus de cession de son activité Déconstruction

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration d'EPC SA indique que dans le cadre de la revue régulière de ses options stratégiques, il évalue périodiquement l'opportunité de réaliser des opérations de croissance externe ou des cessions d'activités.

À ce titre la Société indique avoir initié un processus d'enchères organisé visant une possible cession de son activité Déconstruction. Cette activité qui emploie 450 salariés a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires consolidé de 97 ME pour un Résultat Opérationnel Courant de 5,5 ME.

A ce jour, les modalités d'une telle cession n'ont fait l'objet d'aucun accord avec l'un quelconque des différents candidats contactés et aucune assurance ne peut être donnée quant à l'aboutissement de ce projet de cession.

La Société tiendra le marché informé conformément à la réglementation applicable des développements liés à ce projet.