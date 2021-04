Le groupe Crédit Agricole devient un investisseur stratégique dans PayTop

(Boursier.com) — Le Crédit Agricole confirme son ambition d'être une banque digitale de référence au service de ses clients en devenant un investisseur stratégique de PayTop. "L'objectif de cet investissement est de poursuivre le développement de nouveaux usages digitaux pour nos clients dans le domaine des paiements et des transferts internationaux" commente le groupe.

Créée en 2012, PayTop est une fintech qui développe quatre offres dans le domaine des paiements :

-La distribution de cartes prépayées multi-devises

-Le transfert d'argent en ligne à l'international

-Les applications mobiles transactionnelles en marque blanche pour accompagner les banques et FinTech des pays émergents

-La commande en ligne et la livraison de devises à domicile.

PayTop a déjà expérimenté une expérience de carte prépayée sécurisée pour les jeunes utilisateurs.

"La Fintech rejoint également Le Village by CA Paris, accélérateur de start-ups qui met en relation les grands groupes et les start-ups pour accompagner les transitions vers le futur de nos industries. Paytop bénéficiera ainsi du réseau des 37 Villages by CA implantés en France, en Italie et au Luxembourg. PayTop est un établisement de paiement agréé par l'ACPR (Banque de France) et autorisé à offrir ses services dans tous les pays de l'Union Européene ainsi que le Royaume Uni".

Détenue à parité par Crédit Agricole S.A. et les Caisses régionales de Crédit Agricole, Fireca est le fonds de financement de l'innovation du groupe Crédit Agricole. Doté de 100 ME en 2019, sa vocation est d'identifier, faire émerger et passer à l'échelle industrielle les projets innovants du groupe, inspirée par la raison d'être du Groupe : "Agir chaque jour dans l'intérêt de nos clients et de la société".

Martin Bouffard, Directeur Général de PayTop, indique : "Cette opération vient conforter la stratégie multi-produits de Paytop visant à offrir aux clients des grands réseaux bancaires et assurantiels l'accès aux dernières innovations technologiques de la chaîne du paiement".

Pour Eric Barbier, Président de PayTop, "La société franchit aujourd'hui un cap important dans son développement et nous sommes heureux de la confiance et de l'intérêt que nous témoigne le groupe Crédit Agricole".

Jean-Paul Kerrien, Président de Fireca, précise que "cette opération s'inscrit dans le cadre du Projet du Groupe 2022 qui a placé la transformation digitale au coeur des actions pour offrir aux clients du Crédit Agricole une large gamme de services de paiements innovants".