Le Groupe BPCE, Natixis et La Banque Postale franchissent une étape significative dans leur partenariat industriel

Le Groupe BPCE, Natixis et La Banque Postale franchissent une étape significative dans leur partenariat industriel









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Groupe BPCE, Natixis et La Banque Postale franchissent une étape significative dans l'approfondissement et l'extension de leur partenariat industriel incluant un projet de création d'un acteur de premier plan de la gestion assurantielle en Europe.

Le Groupe BPCE et La Banque Postale ont poursuivi leurs discussions sur les différents volets du partenariat industriel élargi entre les deux groupes, annoncé en juin dernier. Les accords concernant CNP Assurances (extension des accords commerciaux et pacte d'actionnaires) ont été signés et les principaux termes du projet de rapprochement d'activités de gestion d'actifs ont été définis.

Création d'un acteur de premier plan en gestion d'actifs en Europe

Natixis et La Banque Postale ont défini les grands principes et modalités du projet de rapprochement de certaines de leurs activités de gestion d'actifs en France.

Ce projet de rapprochement sera présenté aux instances représentatives du personnel concernées au cours du premier trimestre 2020. L'objectif est de parvenir à réaliser l'opération durant le second semestre 2020.

Le projet vise à combiner, au sein d'Ostrum Asset Management, les activités et expertises de gestion taux euro et crédit, ainsi que la gestion assurantielle d'Ostrum Asset Management et de LBP Asset Management, regroupant ainsi environ 435MdsEUR d'encours sous gestion (sur la base des encours au 30 juin 2019), avec l'ambition d'en créer un acteur intégralement conforme aux principes de l'investissement socialement responsable (ISR).

L'entité commune serait par ailleurs dotée d'une plateforme technologique et opérationnelle de premier plan, en capacité de proposer un large éventail de prestations de services dédiés aux grands partenaires assurantiels de long terme des deux groupes ainsi qu'à des clients tiers, notamment assurantiels.

La Banque Postale, au travers de sa filiale LBP Asset Management, détenue à 70% aux côtés d'actionnaires minoritaires, continuera à développer un modèle d'affaires basé sur une gestion multi-spécialiste.

L'entité commune serait détenue à 55% par Natixis (au travers de sa filiale Natixis Investment Managers) et à 45% par LBP (au travers de sa filiale LBP Asset Management), dans le cadre d'une gouvernance équilibrée.

Philippe Setbon, actuel directeur général d'Ostrum Asset Management, dirigerait l'entité commune. Emmanuelle Mourey, actuellement présidente du directoire de La Banque Postale Asset Management, assurerait la direction générale déléguée de l'entité commune.

Accords avec CNP Assurances

Le Groupe BPCE et CNP Assurances ont signé ce jour, avec date d'entrée en vigueur au 1er janvier 2020 les accords d'extension des accords conclus en 2015 entre BPCE/Natixis et CNP Assurances portant leur échéance du 31 décembre 2022 au 31 décembre 2030, et confortant ainsi le modèle multi-partenarial de CNP Assurances.

Ces accords prévoient notamment le passage de la répartition en coassurance de l'assurance collective des emprunteurs à 50-50% entre Natixis Assurances (BPCE Vie et BPCE Prévoyance) et CNP Assurances et la réassurance par CNP Assurances de 34 % de l'assurance individuelle des emprunteurs souscrite par BPCE Vie.

Pacte d'actionnaires CNP Assurances

Enfin, dans le cadre du rapprochement entre CNP Assurances et La Banque Postale, prévu début janvier 2020, et à la suite de la dénonciation fin juin dernier par LBP du pacte actuel relatif à CNP Assurances qui arrivait à échéance le 31 décembre 2019, BPCE et La Banque Postale ont conclu un nouvel accord en leur qualité d'actionnaires de CNP Assurances (détenant respectivement 16,11% et 62,13% du capital), qui sera en vigueur jusqu'à fin 2030.

Avec 2 administrateurs, le Groupe BPCE sera toujours représenté au Conseil d'Administration de CNP Assurances ainsi qu'à ses comités spécialisés.