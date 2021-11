Le Groupe Bastide a enregistré un chiffre d'affaires de 108,1 ME au 1er trimestre 2021-2022

(Boursier.com) — Bastide Le Confort Médical, spécialiste de la fourniture de dispositifs médicaux et des prestations de soins à domicile, annonce son chiffre d'affaires pour le premier trimestre 2021/2022. Le début d'exercice confirme la bonne dynamique du groupe, avec un chiffre d'affaires du premier trimestre de 108,1 ME, en hausse de +2,9% en données publiées et stable en organique. En effet, cette performance a été réalisée malgré un effet de base exceptionnel lié à l'impact de la crise sanitaire au T1 20/21 qui avait fortement gonflé les ventes de dispositifs médicaux et d'équipements de protection à la personne.

La progression soutenue de l'activité "Respiratoire" a permis de compenser cet effet de base adverse lié la normalisation progressive du contexte sanitaire et qui a pénalisé l'activité "Maintien à Domicile."

L'activité "Maintien à Domicile" réalise un chiffre d'affaires trimestriel de 49,3 ME en repli attendu de 13% en comparaison d'un 1er trimestre 2020/2021 qui avait bénéficié d'un effet Covid-19 très favorable.

-En collectivités, le Groupe affiche un chiffre d'affaires de 23 ME, en baisse de -8% en organique en raison d'une moindre contribution des ventes liées à la crise sanitaire. Le volume d'affaires reste néanmoins soutenu par rapport aux périodes antérieures à la crise sanitaire (+28% vs T1 19/20). Dans ce contexte, le Groupe a continué de renforcer ses liens avec ses clients existants et gagne de nouvelles parts de marché aussi bien au niveau associatif que privé.

-En magasins/filiales, le chiffre d'affaires s'établit à 26,3 ME, en recul de -18%. La baisse enregistrée dans les magasins est légèrement atténuée par le "boom" confirmé des ventes Internet qui continuent leur progression dans le mix.

L'activité "Respiratoire" s'élève sur ce 1er trimestre à 30,8 ME de chiffre d'affaires, affichant une hausse de +25% en données publiées et de +20% en organique. La filiale britannique Baywater a fortement contribué à cette solide performance avec une croissance de +43% dont +35% organique, portée par le gain de la nouvelle région North West qui contribue au chiffre d'affaires consolidé depuis le T2 20/21. L'Espagne poursuit sa dynamique grâce à l'intégration réussie des sociétés espagnoles Keylab Médical et Neumotec.

L'activité "Nutrition-Perfusion-Stomathérapie" confirme sa très bonne orientation avec un chiffre d'affaires de 28,1 ME en progression de +19%, dont +10% en organique. Les activités de perfusion et d'insulinothérapie continuent de tirer le pôle avec une croissance organique de +16%. Le Groupe renoue également avec une croissance modérée en Diabète, tandis que les ventes en stomathérapie profitent de l'acquisition de la société marseillaise Livramedom (9 millions de chiffre d'affaires) réalisée en mai 2021 et augmentent de +27% dont 5% organique.

Perspectives 2021-2022

A l'issue de son premier trimestre 2021/2022, le Groupe confirme viser pour l'exercice un chiffre d'affaires autour de 460 ME à périmètre constant accompagné d'une marge opérationnelle courante supérieure à 8,3% intégrant les baisses tarifaires sur le Respiratoire (apnée du sommeil) et sur les prestations autour du Diabète mais bénéficiant d'un mix produit plus favorable.

Le groupe réaffirme en outre sa volonté d'accélérer sa stratégie de croissance externe afin de renforcer ses positions en France et à l'étranger et de se rapprocher du cap des 500 ME de chiffre d'affaires en année pleine.