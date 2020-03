Le groupe Aures retenu comme fournisseur par Subway

(Boursier.com) — Le Groupe Subway a annoncé vendredi 6 mars à Orlando, lors de sa réunion annuelle de revue d'activité, avoir retenu le Groupe Aures Technologies comme l'un des deux futurs fournisseurs au niveau mondial pour ses solutions matérielles POS.

Les termes contractuels sont en cours de négociation...

"Cette annonce majeure, vient confirmer la pertinence de la stratégie développée et mise en oeuvre par le Groupe depuis des années", précise Patrick Cathala, Président Directeur Général d'Aures. "Je félicite les équipes qui, après avoir travaillé pendant plus d'un an sans relâche, ont concrétisé cette opportunité, qui marque une nouvelle étape dans notre développement comme force internationale".