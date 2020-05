Le gouvernement néerlandais ne veut pas d'un divorce entre Air France et KLM

Crédit photo © KLM

(Boursier.com) — La tension est de nouveau forte entre les parties françaises et néerlandaises sur le dossier Air France KLM. Après le vif échange entre les syndicats des deux compagnies mais également la divergence de points de vue entre les deux gouvernements, le ministre des finances néerlandais a tenu a rappelé que l'Etat hollandais ne cherche pas à rompre le mariage entre Air France et KLM dans le cadre d'un plan d'aide d'urgence. Un plan qui est débattu au parlement néerlandais ce mercredi.

Wopke Hoekstra a indiqué que La Haye s'en tenait à sa demande d'assortir un plan de soutien financier de 2 à 4 milliards d'euros pour KLM, qui sera une combinaison de prêts et de garanties, à certaines conditions. Le gouvernement a déjà déclaré que les primes, les augmentations de salaire et le paiement de dividendes étaient hors de question, et a laissé entendre que le personnel, ou du moins une partie, devrait faire des sacrifices salariaux.

"La meilleure voie que nous avons entre nous, le gouvernement français et le gouvernement néerlandais, est de faire du mariage un succès... En même temps, les choses nécessaires doivent être faites pour garantir ce succès", a-t-il souligné, en se référant aux conditions relatives aux coûts et à la gouvernance du transporteur. KLM dispose de suffisamment de liquidités pour respecter ses obligations financières jusque mi-juin, a par ailleurs précisé le ministre.

La France a pour sa part déjà annoncé une aide de 7 milliards d'euros à Air France, sous la forme de prêts garantis et de prêts directs.