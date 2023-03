Le gouvernement américain garantit les dépôts de la Silicon Valley Bank, mais ses actionnaires perdront tout

(Boursier.com) — Les régulateurs américains ont agi dans l'urgence ce week-end et ont sans doute évité le pire. Ils ont ainsi annoncé hier soir que les dépôts à la Silicon Valley Bank, qui vient de s'effondrer, seront intégralement garantis. Le but évident était d'éviter la contagion, alors que la garantie habituelle en pareil cas ne s'applique qu'aux dépôts inférieurs à 250.000$. Mieux encore, les détenteurs de comptes chez SVB auront accès dès aujourd'hui à tout leur argent. Les autorités américaines ont aussi annoncé la saisie de Signature Bank, deuxième banque régionale US à succomber, mais les dépôts seront garantis dans les mêmes conditions. En outre, des facilités seront mises en place pour permettre de couvrir les retraits de dépôts à travers le système financier.

La FDIC, organisme de garantie des dépôts bancaires, la Fed de Jerome Powell et le Département américain au Trésor, ont planché sans relâche ces derniers jours sur le cas SVB. L'effondrement de cette banque régionale californienne aurait en effet pu créer une onde de choc et dans la pire hypothèse un 'bank run' des autres établissements régionaux américains. Janet Yellen, Secrétaire au Trésor, a donc approuvé les actions permettant à la FDIC de finaliser son plan de résolution concernant la Silicon Valley Bank, afin de "pleinement protéger les déposants". Dans un communiqué commun, FDIC, Fed et Trésor US affirmant que le contribuable américain n'assumera aucune perte dans cette affaire, alors que les Américains n'avaient dans l'ensemble pas d'affection particulière pour SVB, considérée bien souvent comme la banque des capital-risqueurs et des startups déficitaires.

La Fed a également déclaré qu'elle offrirait un financement aux banques par le biais d'une nouvelle facilité pour aider à garantir que les banques puissent faire face à tous les retraits des déposants, en soutenant essentiellement tous les dépôts assurés ou non assurés à travers le système financier américain. Le financement de la Fed sera mis à disposition par la création d'un nouveau programme de financement à terme bancaire (BTFP), offrant des prêts pouvant aller jusqu'à un an aux banques, aux établissements d'épargne et aux coopératives de crédit mettant en gage des bons du Trésor américain, des dettes d'agence et des titres adossés à des hypothèques, et d'autres actifs éligibles en garantie. Le fameux BTFP sera une source supplémentaire de liquidité contre des titres de haute qualité, éliminant le besoin d'une institution de vendre rapidement ces titres en période de crise, ont assuré Fed, FDIC et Trésor US. La Fed a en outre déclaré qu'elle surveillait attentivement l'évolution des marchés financiers, qui pour l'heure semblent soulagés selon la première tendance de début de semaine, mais risquent de rester très nerveux encore un temps. La Fed est prête à faire face à toute pression de liquidité qui pourrait survenir, afin de renforcer la capacité du système bancaire à protéger les dépôts et à assurer la fourniture continue d'argent et de crédit à l'économie. La facilité de prêt est conçue pour couvrir tous les dépôts assurés dans le système bancaire américain et sera soutenue par un fonds de stabilisation des changes.

La Fed n'achètera pas de titres auprès des banques et ne prêtera que contre leur valeur comptable. Les responsables de la Fed ont souligné qu'aucune banque n'était "renflouée" au sens propre, mais que les banques recevaient plutôt des liquidités à plus long terme à une valorisation plus élevée et à un risque moindre.

Le gouvernement américain avait précédemment demandé des offres pour les actifs de la Silicon Valley Bank, mais cette initiative ne semble pas avoir remporté de succès et les responsables ont choisi plutôt l'option de la garantie totale des dépôts, s'appuyant sur le fonds d'assurance-dépôts pour s'assurer que l'argent serait disponible pour les déposants dès cette semaine. Les responsables du Trésor ont noté que certaines institutions présentaient par ailleurs des similitudes avec la Silicon Valley Bank et que les inquiétudes concernant les déposants de ces institutions demeuraient. La saisie de la Signature Bank, également très fragilisée, sera débouclée dans des conditions comparables à celles de SVB.

Ces actions protègent donc les déposants, mais pas les investisseurs, en particulier les actionnaires de ces banques qui vont tout perdre. Les régulateurs US ont repoussé l'idée que ces actions constituaient un renflouement étant donné que les actions et les détenteurs d'obligations de la Silicon Valley Bank seraient sacrifiés. Notons que la fermeture de Signature Bank marque la troisième faillite bancaire en importance aux États-Unis, juste derrière SVB.

SVB Financial, avait dévissé en bourse en fin de semaine dernière, abandonnant 60% de sa valeur jeudi avant d'être suspendue vendredi.

Silicon Valley Bank, la banque californienne spécialisée dans le financement du capital-risque, avait fait vaciller le monde de la finance la semaine dernière en liquidant en catastrophe un portefeuille obligataire de 21 milliards de dollars au prix d'une perte de 1,8 milliard et en dévoilant simultanément le projet d'une augmentation de capital de 2,25 milliards de dollars pour se renflouer, projet qui n'avait pu être mené à bien. La chute de la banque avait entraîné par le fond les valeurs boursières de toutes les grandes banques américaines. Pris à la gorge par la remontée ultra-rapide des taux de la Fed, SVB avait donc dû liquider en urgence un portefeuille obligataire comprenant des bons US du Trésor et des actifs MBS (mortgage-backed securities).

Ces actions avaient provoqué des retraits massifs de déposants. Des investisseurs de renom tels que Peter Thiel avaient en effet tiré la sonnette d'alarme en conseillant immédiatement aux entreprises de son portefeuille de retirer leur argent de la banque, alors même que le management de Silicon Valley Bank appelait au calme. Coatue Management, Union Square Ventures, Canaan et Founder Collective, avaient aussi conseillé aux firmes de leurs portefeuilles respectifs de récupérer tout ou partie de leur argent, selon Bloomberg. Pendant ce temps, le directeur général de SVB Financial Group, Greg Becker, tenait une conférence téléphonique pour recommander aux clients de la Silicon Valley Bank, propriété de SVB, de "rester calmes" au beau milieu des inquiétudes concernant la situation financière de la banque. L'affaire n'est sans doute pas terminée pour le dirigeant, qui avait vendu massivement des actions avec certains autres leaders de la banque quelques jours avant la débâcle. Notons aussi que SVB avait tout de même distribué des bonus ces derniers jours à ses cadres méritants (!).