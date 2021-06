Le géant chinois du VTC Didi Global fait une entrée mitigée à Wall Street

Le géant chinois du VTC Didi Global fait une entrée mitigée à Wall Street









(Boursier.com) — Didi Global, le leader chinois des VTC, a fait des débuts remarqués mercredi à Wall Street, même si le titre n'a terminé qu'en très légère hausse de 1% à 14,14$, valorisant le groupe 67,8 milliards de dollars. Didi avait fixé son prix d'introduction à 14$ par action, le point haut de la fourchette indicative, ce qui lui a permis de lever 4,4 milliards de dollars dans le cadre de son IPO.

Fondé en 2012, le concurrent chinois d'Uber avait racheté en 2016 les activités chinoises du groupe américain. A l'occasion de son IPO, Didi a placé mercredi 316,8 millions d'actions à 14$. Il s'agissait de la deuxième plus grosse IPO de l'histoire pour une société chinoise cotée à Wall Street après celle d'Alibaba en 2014. On est cependant loin de la valorisation de 100 milliards évoqués avant la pandémie de coronavirus, qui a frappé de plein fouet le secteur des transports.

Dans les premières cotations, Didi a bondi jusqu'à 18$, une hausse de plus de 28%, avant de faire l'objet de prises de bénéfices tout au long de la séance. Certains investisseurs invoquaient les incertitudes sur les perspectives bénéficiaires, tandis que d'autres soulignaient que Didi a pu souffrir d'un afflux sans précédent d'introductions en Bourse à Wall Street. Non moins de 17 entreprises se font coter cette semaine à New York, dont 10 ce mercredi. Parmi les plus notables figurent la société de technologie juridique en ligne LegalZoom.com (+35%) et la compagnie de cybersécurité SentinelOne (+21,4%).

Didi, qui domine le marché chinois des VTC, a dégagé un profit au 1er trimestre, avec un bénéfice net de 5,49 milliards de yuan renminbi (837 millions de dollars) pour un revenu de 42,16 Mds de RMB (6,44 Mds$) billion). Les bénéfices étaient cependant essentiellement liés à des gains issus de placements financiers. Sur les trois derniers exercices, le groupe a affiché des pertes annuelles de 10 à 15 Mds de RMB.

A noter que Didi fait l'objet avec d'autres groupes technologiques d'une enquête antitrust du gouvernement chinois, compte tenu de sa position dominante sur le marché des VTC .