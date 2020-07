Le FC Barcelone pourrait attaquer Nike en justice

(Boursier.com) — Le FC Barcelone poursuivrait Nike en justice après avoir découvert un défaut de fabrication sur les nouveaux maillots réplica conçus par le géant américain des vêtements de sport. La marque à la virgule a rappelé tous les maillots domestiques réplica, destinés à être portés par les fans plutôt que par les joueurs, avant qu'ils ne puissent être mis en vente, après avoir détecté un défaut faisant perdre aux maillots leurs couleurs lorsqu'ils sont mouillés.

Nike a déclaré : "nous avons identifié un changement esthétique qui est nécessaire sur le maillot domicile des supporters du FCB 2020-21. Une fois que ce problème sera résolu, une date de disponibilité de ce maillot sera annoncée".

Selon une source du 'Financial Times', confirmant une information du Mundo Deportivo, le club de Lionel Messi pourrait réclamer entre 15 et 20 ME de compensation à Nike, soit le manque à gagner estimé. Mais d'après une autre source du quotidien financier, des discussions sont toujours en cours et il est encore trop tôt pour dire combien le club souhaiterait obtenir du groupe américain, d'autant qu'on ne sait pas encore quand les maillots pourront être mis en vente.

En 2018, le Barça a conclu avec Nike un accord d'une durée de dix ans portant sur la fourniture d'équipements, d'une valeur de 150 à 155 millions d'euros par saison, ce qui constitue l'un des plus gros contrats de ce type dans le football mondial.