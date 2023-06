Le dossier Casino est devenu plus complexe selon le patron d'InVivo

(Boursier.com) — Thierry Blandinières, directeur général d'InVivo, est revenu sur 'BFM Business' sur la décision de Teract de ne pas investir dans Casino, du moins pour le moment...

"Les conditions ont changé" depuis le début des discussions exclusives en février, explique le dirigeant. Le dossier Casino est devenu plus complexe, avec plus de dette (1,2 milliard de ligne de crédit supplémentaire) ou encore un recul des parts de marché. "Les conditions ne sont pas réunies pour signer quoi que ce soit aujourd'hui", souligne le patron du principal actionnaire de Teract.

"Teract maintiendra son projet industriel, regardera ce qui se passe" dans les prochains mois dans le secteur, notamment pour Casino, et se tient prêt à reprendre les discussions alors que "Casino est trop petit pour rester tout seul en termes de part de marché".