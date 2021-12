Le dernier Spider-Man fait le bonheur d'AMC Entertainment

(Boursier.com) — Alors que les experts sanitaires redoutent un raz-de-marée de variant Omicron début 2022, les salles de cinéma se sont remplies jeudi soir outre-Atlantique pour fêter la sortie du dernier opus de l'homme-araignée, "Spider-Man: No Way Home".

L'exploitant américain de salles de cinéma AMC Entertainment, a ainsi indiqué avoir connu une affluence record pour le démarrage d'un film en décembre, avec 1,1 million de billets vendus dans ses salles pour voir le film jeudi soir. L'affluence a aussi été forte dans les salles d'AMC à l'étranger, a indiqué le groupe, sans donner de chiffres.

A Wall Street, où AMC Entertainment fait partie des "meme stocks" les plus prisées des boursicoteurs sur les forum "WallStreetBets" (réseau social Reddit), le titre AMC flambait vendredi de 23%, autour de 30$.

40 millions d'entrées au 3e trimestre, perte réduite

AMC, le premier exploitant américain de salles de cinéma, est aussi très présent à l'international, et exploite au total quelque 950 cinémas et 10.500 écrans. Très affecté par les confinements de 2020 liés au coronavirus, le groupe a aussi été concurrencé ces dernières années par l'essor du streaming vidéo.

L'amélioration de la situation sanitaire en 2021 et la sortie de plusieurs "blockbusters", a cependant fait revenir les spectateurs dans les salles obscures. Au 3e trimestre 2021, AMC a dégagé des ventes plus élevées que prévu, à 763,2 millions de dollars, contre seulement 119,5 M$ un an plus tôt, en pleine vague pandémique.

La perte nette a été réduite à 224,2 M$ contre 905,8 M$ au T3 2020. AMC a fait état de près de 40 millions d'entrées au 3e trimestre contre environ 22 millions au 2e trimestre. La perte nette par action a atteint 44 cents, inférieure aux attentes des analystes (-53 cents).