Le Credit Suisse pourrait supprimer près de 5.000 postes

(Boursier.com) — Le Credit Suisse pourrait supprimer quelque 5.000 emplois, soit un poste sur dix, dans le cadre d'un plan massif de réduction des coûts. Citant une source au fait de la situation, 'Reuters' affirme que les discussions sur les suppressions de postes sont en cours et que leur nombre pourrait encore changer. Le groupe helvétique n'a pas souhaité commenter cette information et a répété qu'il ferait le point sur sa stratégie lors de la publication de ses résultats du troisième trimestre.

L'ampleur des suppressions d'emplois potentielles au sein de la banque suisse souligne l'envergure de la tâche à laquelle est confronté son nouveau directeur général Ulrich Körner, qui cherche à redresser l'établissement, ébranlé par une série de scandales et de revers financiers. Entre avril et juin, la banque a enregistré une perte de 1,59 milliard de francs suisses. Sa banque d'investissement a perdu à elle seule 1,12 MdF avant impôts. De plus, la firme a été reconnue en juin coupable dans une affaire de blanchiment d'argent, une condamnation pour laquelle elle a fait appel.

Hier, le 'Handelsblatt' a rapporté que le groupe financier envisageait de supprimer 4.000 emplois, dont une partie importante à Zurich.