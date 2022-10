Le Crédit Coopératif : convocation des porteurs de ses titres participatifs émis le 27 janvier 1986

(Boursier.com) — Le Crédit Coopératif annonce la convocation en assemblée générale des porteurs de ses titres participatifs émis le 27 janvier 1986 (Code ISIN : FR0000047680) à l'effet de recueillir leur approbation sur l'inclusion dans la note d'information des titres qu'ils détiennent d'une option de remboursement anticipé et annonce étudier la possibilité de procéder à leur remboursement anticipé.

Le Crédit Coopératif (l'émetteur) annonce aujourd'hui la convocation en assemblée générale des porteurs de ses titres participatifs émis le 27 janvier 1986 dont le montant en circulation est d'environ 16,346 millions d'euros au 24 octobre 2022.

L'assemblée générale est convoquée le 15 novembre 2022 à 17h30 (et à défaut de quorum le 29 novembre 2022 à 17h30, sur seconde convocation), au siège du Crédit Coopératif, 12 bd Pesaro, 92000 Nanterre.

L'avis de convocation (sur première convocation) de l'assemblée générale des porteurs figure en annexe du présent communiqué. L'objectif de cette consultation est de recueillir l'approbation des porteurs sur l'inclusion dans la note d'information des titres participatifs 1986 qu'ils détiennent d'une option de remboursement, exerçable par l'émetteur, au prix de 142 euros majoré du coupon couru à la date de remboursement.

Sous réserve de l'adoption des résolutions soumises au vote des porteurs, le Crédit Coopératif a l'intention d'exercer l'option de remboursement anticipée qui serait introduite dans la note d'information des titres participatifs 1986, dès que possible l'issue de ces consultations, dès lors qu'il aura reçu l'accord de l'autorité compétente (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR)/ Banque Centrale Européenne (BCE)). Les porteurs de titres participatifs 1986 seront, le cas échéant, formellement notifiés de la mise en oeuvre du remboursement anticipé des instruments qu'ils détiennent, conformément à leurs termes et conditions.