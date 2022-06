Le Crédit Agricole Nord de France accompagne Argan dans la mise en place d'un financement indexé sur des critères RSE

(Boursier.com) — Argan , foncière spécialisée dans le développement et la location de plateformes logistiques PREMIUM, a signé avec Crédit Agricole Nord de France et d'autres Caisses Régionales de Crédit Agricole un contrat de crédit à impact de 139,6 MEUR dont le taux varie en fonction de la performance RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) du groupe, qui sera mesurée par l'évolution de deux critères :

Le pourcentage de développement certifié BREEAM "very good"

Le pourcentage de développement d'entrepôts "Aut0nom", l'entrepôt qui produit sa propre énergie verte destinée exclusivement à l'autoconsommation, et qui permet aux exploitants de bénéficier d'une neutralité CO2 pour leur chauffage et éclairage.

Cette opération permet à Argan de refinancer un portefeuille de six entrepôts logistiques en France.

Cette étape s'inscrit dans le sillage du plan Climat, lancé en 2020 par Argan, qui a pour but la réduction des consommations d'énergie et des émissions de CO? du parc d'entrepôts existants et des futurs développements avec Aut0nom(R), qui devient l'entrepôt répondant d'ores et déjà aux exigences de la réglementation de 2050 au plan chauffage et éclairage.

Ce financement, dont le Crédit Agricole Nord de France est l'Arrangeur, le Coordinateur RSE et l'Agent, a été mené aux côtés d'un groupe de Caisses Régionales de Crédit Agricole : le CA Sud Rhône Alpes, le CA Aquitaine, le CA Centre France et le CA Brie Picardie.

Le Crédit Agricole Nord de France est acteur des grandes transformations de la société. Face aux enjeux et aux défis climatiques, il accompagne ses clients dans leurs trajectoires de développement durable et permet de démultiplier les impacts de ces initiatives. En mettant en place cette opération de financement spécifique avec Argan, le Crédit Agricole Nord de France s'engage durablement comme la Banque des Transitions.

Calendrier financier 2022 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

4 juillet : Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2022

20 juillet : Résultats semestriels 2022

3 octobre : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2022.