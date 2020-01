Le Crédit Agricole lance le 1er magistère dédié aux chargés d'affaires entreprises, en partenariat avec ESCP Business School

Le Crédit Agricole lance le 1er magistère dédié aux chargés d'affaires entreprises, en partenariat avec ESCP Business School









Crédit photo © Crédit Agricole / Pierre Suze

(Boursier.com) — Le Crédit Agricole est la première banque en France à proposer à ses collaborateurs, un parcours de formation à vocation diplômante, de niveau BAC +5, dédié au métier de chargé d'affaires entreprises.

Les nouvelles attentes des entreprises et de leurs dirigeants, et les évolutions réglementaires et technologiques transforment en profondeur le métier de chargé d'affaires entreprises, dans un marché très concurrentiel.

Pour accompagner l'adaptation des réseaux, l'IFCAM - l'université du groupe Crédit Agricole - a conçu un magistère en partenariat avec ESCP. Cette formation, ouverte en 2019, vise à faire des chargés d'affaires entreprises de véritables partenaires des entreprises en mettant l'accent sur la qualité du conseil et de la relation client.

Une formation inédite, sur-mesure et diplômante

Ce magistère à vocation diplômante a été conçu sur-mesure pour former les chargés d'affaires entreprises aux compétences clés attendues par les clients du groupe Crédit Agricole : conseil personnalisé, maîtrise des risques spécifiques aux entreprises, innovation en matière de financement, accompagnement du développement à l'international, etc.

Ce dispositif inédit s'adresse aux chargés d'affaires expérimentés (3 ans minimum d'ancienneté) des Caisses régionales de Crédit Agricole, de LCL et des banques de proximité à l'international. 100 collaborateurs du Groupe par an peuvent bénéficier de cette formation de 16 jours.

Viser l'excellence relationnelle

En investissant sur le développement des compétences des collaborateurs, le groupe Crédit Agricole réaffirme sa volonté de placer la satisfaction client au coeur de sa stratégie. Le Groupe a fait de l'excellence relationnelle la priorité de son projet client avec pour ambition d'être No1 sur la satisfaction client en 2022 et mobilise son réseau dans cette dynamique.

Le chargé d'affaires entreprises, pivot de la relation client

Environ 800 chargés d'affaires entreprises travaillent en Caisses régionales et 150 chez LCL. Ils sont généralement dédiés à une clientèle segmentée par chiffre d'affaires et/ou par secteur d'activité. Ils gèrent et développent un portefeuille de clients entreprises (ETI et PME) qu'ils accompagnent dans la mise en oeuvre de leurs projets. Ils identifient leurs besoins et leur proposent des solutions adaptées avec l'appui des experts du Groupe : financements, opérations à l'international, paiements, placements, croissance externe, capital investissement, épargne salariale, assurances...

L'IFCAM, l'université du groupe Crédit Agricole

Ce dispositif témoigne du savoir-faire de l'IFCAM, l'université du groupe Crédit Agricole, dans la conception et le déploiement de filières de professionnalisation innovantes avec l'appui de partenaires pédagogiques externes prestigieux.

L'offre de formation de l'IFCAM intègre toutes les compétences nécessaires aux métiers de la bancassurance. L'université accompagne les collaborateurs dans leur montée en compétences, quels que soient leur niveau, leur métier, leur fonction, en France et à l'international.

1ère université d'entreprise du secteur bancaire à avoir développé et internalisé une politique de formation certifiante et diplômante, l'IFCAM est habilitée par l'Etat à délivrer des certifications professionnelles, en formation continue comme en alternance...