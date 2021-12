Le Crédit Agricole et Stellantis souhaitent s'allier pour créer un leader européen de la location longue durée

(Boursier.com) — Le Groupe Crédit Agricole envisage avec Stellantis de créer un acteur paneuropéen de la location longue durée, possédé à parts égales par CA Consumer Finance et Stellantis. CA Consumer Finance deviendrait le partenaire exclusif de Stellantis sur la location longue durée, et la co-entreprise aurait pour objectif de gérer une flotte de plus d'un million de véhicules à horizon 2026. Ce projet de partenariat exclusif entre CA Consumer Finance et Stellantis leur permettrait d'intégrer immédiatement le 'top 5' des acteurs de la location longue durée en Europe.

Par ailleurs, CA Consumer Finance entend développer en propre un acteur paneuropéen multimarque du financement automobile, de la location et de la mobilité, s'appuyant sur l'expertise de FCA Bank et de Leasys Rent, repris à 100%, avec un objectif de 10 milliards d'euros d'encours en 2026. Cette nouvelle entité proposerait des offres en marques blanches et s'adresserait également aux plateformes, aux concessionnaires ainsi qu'aux acteurs de la location de courte durée.

La mise en oeuvre des opérations envisagées entre Stellantis, Crédit Agricole S.A. et sa filiale CA Consumer Finance, devrait intervenir au premier semestre 2023, après consultation préalable des instances représentatives du personnel et obtention des autorisations requises de la part des autorités de concurrence et des régulateurs compétents. L'impact de l'opération sur le CET1 de Crédit Agricole SA serait globalement neutre.

L'opération envisagée, équilibrée, préserverait la valeur créée au sein de la coentreprise FCA Bank, tout en accélérant le développement de CA Consumer Finance sur le marché en pleine expansion de la location longue durée. Ce projet d'opération offrirait à moyen terme un potentiel de croissance supplémentaire des revenus, confortant l'objectif de rentabilité défini pour CA Consumer Finance, sans remettre en cause à court terme sa trajectoire de résultats.

L'opération envisagée s'inscrirait dans le modèle de banque universelle du Groupe Crédit Agricole en renforçant les offres et services proposés à ses clients. Après l'annonce de l'acquisition d'Olinn par CA Leasing & Factoring et la création de CA Mobility par CA Consumer Finance et CA Leasing & Factoring, le Crédit Agricole continue à s'adapter à l'évolution des besoins de ses clients, notamment en matière de mobilité, et accompagne la transition vers la mobilité verte.