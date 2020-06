Le Crédit Agricole d'Ile-de-France s'associe à la start-up Cautioneo

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Crédit Agricole d'Ile-de-France, acteur majeur de l'immobilier sur son territoire, s'associe à la start-up Cautioneo, spécialiste de la garantie immobilière digitale pour faciliter l'accès à la location. Objectifs : accompagner les futurs locataires franciliens dans l'ensemble de leurs démarches et leur proposer un garant de confiance en moins de 24 heures.

Cautioneo, plateforme immobilière 100% digitale et le Crédit Agricole d'Ile-de-France se mobilisent aux côtés des locataires franciliens en leur proposant un accompagnement personnalisé et une solution de garantie innovante.

Engagée depuis sa création dans la simplification de l'accès au logement, la solution Cautioneo s'engage en tant que garant et propose aux futurs locataires d'obtenir leur accord de garantie en 24 heures. Elle répond ainsi répondre aux garanties attendues par de nombreux propriétaires. La start-up propose aussi aux locataires un accompagnement tout au long de leur projet : de la définition du budget, à la mise en forme du dossier de location, tout en bénéficiant d'un garant de confiance et de partenaires immobiliers sélectionnés.

Une fois le logement trouvé, la garantie est mise en place pour permettre rapidement la signature du contrat de location.

Cette solution innovante s'adresse à tous les profils de locataires franciliens quel que soit leur statut (CDD, CDI, entrepreneur, étudiant, etc.) et leur âge.

Les Franciliens bénéficient désormais d'un nouveau garant grâce aux bons plans de Globe-Trotter Place, première plateforme en ligne initiée par une banque à destination de la jeune génération.

Le Crédit Agricole d'Ile-de-France poursuit ainsi sa stratégie "d'open innovation" : co-construction de solutions innovantes avec des clients et prospects, coopération avec des startup et Fintech. Elle a été la première banque à collaborer avec Braineet, "réseau social des idées", ou encore avec Hello Charly, chatbot dédié à l'orientation scolaire.