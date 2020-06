Le Coronavirus va coûter 2 MdsE aux exploitants d'autoroutes en 2020

(Boursier.com) — Le manque à gagner dû au coronavirus devrait atteindre cette année environ 2 milliards d'euros pour les sociétés autoroutières. C'est l'estimation fournie mardi par Arnaud Quemard, directeur général du groupe Sanef et président de l'Association des sociétés françaises d'autoroutes (Asfa) lors d'une audition devant la commission d'enquête du Sénat sur les concessions autoroutières.

"L'impact pour le groupe Sanef, c'est environ 400 millions d'euros", à comparer à un chiffre d'affaires de 1,8 milliard l'an dernier, a indiqué M. Quemard . "Si on fait (un calcul) homothétique vis-à-vis du secteur, c'est de l'ordre de 2 milliards de chiffre d'affaires qui ne se réalisera pas au niveau du secteur sur l'année 2020", a-t-il ajouté.

Télétravail et absence de touristes

Les 18 sociétés d'autoroutes avaient réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 10,4 milliards d'euros, selon les derniers chiffres de l'Autorité de régulation des transports (ART). Le dirigeant a ajouté qu'au manque à gagner lié à la crise actuelle s'ajouterait aussi "le risque de surcoût des travaux, qu'on ne sait encore chiffrer".

A la fin mai, le trafic des véhicules légers sur les autoroutes Sanef était en recul de 36,5% sur les cinq premiers mois de l'année, selon M. Quemard, qui s'est dit "extrêmement surpris par la lenteur de la reprise du trafic", qu'il attribue notamment au recours prolongé au télétravail et à l'absence de touristes.

Un marché français dominé par trois acteurs

Les trois plus gros acteurs du secteur autoroutier français sont Vinci, Eiffage et Sanef (filiale du groupe espagnol Abertis). Sanef exploite 1.317 km d'autoroutes, notamment dans le Nord et l'Est de la France ainsi qu'en Normandie (SAPN). Eiffarie (un groupement formé par Eiffage et l'australien Macquarie) possède la SAPRR (Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône) qui gère 2.082 km.

Vinci Autoroutes est le plus gros acteur du secteur en France avec 4.385 km d'autoroutes en service et 7.456 employés sur les réseaux de ses cinq sociétés, dont les ASF (Autoroutes du Sud de la France, 2.325 km).