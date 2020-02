Le coronavirus pourrait avoir raison du 'Mobile World Congress'

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le coronavirus va-t-il avoir raison du plus grand salon de l'industrie de la téléphonie mobile au monde ? Les participants annulent tour à tour leur venue et il apparaît désormais peu probable que le 'Mobile World Congress' de Barcelone puisse avoir lieu à la fin du mois. Après Nokia, Ericsson, Facebook ou encore Sony, deux des plus grands opérateurs européens, Deutsche Telekom et Vodafone, ont indiqué qu'ils ne seraient pas présents dans la cité catalane.

Dans ces conditions, l'organisateur, GSMA, pourrait annoncer l'annulation de l'événement dès aujourd'hui, selon des personnes proches du dossier citées par Bloomberg. Une décision qui constituerait une première pour un événement qui a lieu chaque année depuis 33 ans et qui attire plus de 100.000 visiteurs. Le salon permet généralement aux géants de la tech de présenter leurs dernières nouveautés alors que des accords entre équipementiers et opérateurs sont souvent négociés à cette occasion.