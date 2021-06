Le consortium dirigé par Alstom-Bombardier livrera le projet ferroviaire Tren Maya au Mexique

Crédit photo © Alstom / Karl Shoemaker

(Boursier.com) — Le consortium composé d'Alstom Transport Mexico, Bombardier Transportation México, Gami Ingeniería e instalaciones et Construcciones Urales Procesos Industriales livrera le Tren Maya au Mexique, un projet ferroviaire interurbain de grande envergure qui devrait transformer la mobilité durable dans le pays. Alstom souligne que la valeur totale du contrat s'élève à environ 1,3 milliard d'euros dont près d'1 milliard d'euros pour la part d'Alstom-Bombardier.

L'offre gagnante a été annoncée le 26 mai par le Fonds national pour la promotion du tourisme (Fonatur), après que son comité technique a approuvé les propositions opérationnelles, techniques et économiques du consortium. Les facteurs qui ont déterminé la décision de Fonatur de sélectionner le consortium gagnant sont le coût, le degré d'intégration, les délais de livraison et les propositions de conception. La fabrication du Tren Maya commencera immédiatement, avec une main-d'oeuvre mexicaine, après la signature du contrat.

Le consortium dirigé par Alstom-Bombardier sera chargé de la conception, de la fabrication et de la mise en service de 42 trains X'trapolis, ainsi que de l'ensemble du système de signalisation, y compris la conception, la fourniture et l'installation de la technologie ETCS embarquée et de plus de 1.500 km d'équipements au sol, notamment les systèmes ETCS, d'enclenchement, de gestion du trafic et de télécommunications, en s'appuyant sur l'ensemble du portefeuille d'Alstom. En outre, le consortium est chargé de la construction des ateliers et garages de maintenance et du service après-vente des équipements du système. Alstom fabriquera les 42 trains dans son usine de Ciudad Sahagún Hidalgo.