Le consortium comprenant Air France KLM retenu par le gouvernement italien pour reprendre ITA Airways

(Boursier.com) — Très joli coup réussi par Air France KLM, associé à son partenaire Delta Air Lines et à la société américaine d'investissement Certares Management. A l'issue d'une procédure d'appel d'offres gérée par le Trésor italien, le gouvernement transalpin a choisi ce trio pour engager des négociations exclusives sur une participation majoritaire dans ITA Airways, le successeur d'Alitalia. Le groupe franco-hollandais et ses partenaires ont été préférés au consortium comprenant le géant du transport de conteneurs MSC Mediterranean Shipping et la Lufthansa, pourtant donné favori.