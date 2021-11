Le Conseil d'administration de Carbios nomme un nouveau Directeur Général à compter du 1er décembre

(Boursier.com) — Carbios , société pionnière dans le développement de solutions enzymatiques dédiées à la fin de vie des polymères plastiques et textiles, a le plaisir d'annoncer la nomination d'Emmanuel Ladent en qualité de Directeur Général de la Société à compter du 1er décembre 2021. Il sera également Président de la filiale de Carbios, Carbiolice. Concomitamment, le Conseil d'administration a pris acte le 5 novembre 2021 de la démission de Jean-Claude Lumaret de son mandat de Directeur Général à compter du 30 novembre 2021. Afin d'assurer la transition avec Emmanuel Ladent, Jean-Claude Lumaret demeurera salarié de la Société jusqu'à son départ à la retraite le 31 mars 2022. Il conservera par ailleurs son mandat d'administrateur de la Société jusqu'à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2025 et qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

Emmanuel Ladent, 52 ans, diplômé de Neoma Business School, bénéficie d'une expérience de 30 ans dans le secteur automobile et plus spécifiquement de la mobilité. Il dirigeait jusqu'à présent la plus importante Ligne Business du Groupe MICHELIN, la division des Marques Mondiales Automobile. Son parcours de dirigeant se caractérise par une forte empreinte internationale, avec plus de 20 années passées sur plusieurs continents. Spécialisé dans le développement de la profitabilité et de la transformation des activités par l'innovation, Emmanuel Ladent a contribué au développement de filiales de plusieurs milliards d'euros de chiffres d'affaires.

En véritable leader, il a su mobiliser des équipes multidisciplinaires et interculturelles autour d'une vision commune et d'une ambition partagée.

"Carbios et sa filiale Carbiolice vont devenir un leader mondial du développement, de l'industrialisation et de la commercialisation de procédés biologiques pour repenser la fin de vie des plastiques et des textiles, j'en suis convaincu ! Pour cela, nous devons avec les équipes du groupe Carbios, réussir la transition d'une phase R&D vers une phase industrielle et commerciale à l'international, tout en poursuivant nos efforts d'innovation afin de proposer des solutions durables pour le biorecyclage et la biodégradation d'autres polymères. Je suis ravi d'intégrer un groupe innovant, qui propose des solutions concrètes et riches de sens, au service d'une économie circulaire des déchets plastiques", se réjouit Emmanuel Ladent.

Jean-Claude Lumaret, 64 ans, co-fondateur de Carbios et Directeur Général de la Société depuis sa création en 2011 a su accompagner Carbios dans sa croissance : 10 années essentiellement consacrées à la recherche et au développement d'enzymes propriétaires et de procédés innovants dédiés au recyclage du PET et à la biodégradation du PLA, aboutissant à des premières concrétisations industrielles.

"Je souhaite remercier Philippe Pouletty, Directeur Général de Truffle Capital et co-fondateur de Carbios, de m'avoir offert l'opportunité de vivre cette merveilleuse aventure professionnelle il y a maintenant 10 ans. Je suis fier d'avoir contribué pendant ces années au développement de Carbios et de ses technologies de rupture permettant de repenser la fin de vie des plastiques et des textiles. En partant d'un concept inédit, le savoir-faire et l'engagement de l'ensemble des collaborateurs de la Société ont permis d'aboutir aujourd'hui à des solutions concrètes et bientôt commercialisées. C'est avec confiance que je transmets le flambeau à Emmanuel Ladent, son expérience internationale sera d'un grand soutien dans le déploiement industriel des technologies de Carbios, vers une reconnaissance mondiale méritée" a déclaré Jean-Claude Lumaret.