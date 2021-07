Le Comité exécutif de Veolia comptera un quart de membres issus de Suez

Conformément aux engagements pris par Antoine Frérot au nom de Veolia dès l'automne dernier, une proposition de recrutement à des postes impliquant nomination au COMEX de Veolia a en effet été adressée à 4 cadres dirigeants de Suez :

- Isabelle Calvez, actuelle Directrice des ressources Humaines Groupe de Suez, amenée à devenir Directrice des ressources humaines de Veolia ;

- Sébastien Daziano, actuel Directeur de la coordination exécutive, de la sûreté et des relations institutionnelles de Suez, amené à devenir Directeur de la Stratégie et de l'Innovation de Veolia ;

- Azad Kibarian, actuel Directeur général d'IWS (Industrial Waste Specialities) Europe, amené à devenir Directeur de la zone Italie et Afrique-Moyen-Orient ;

- Angel Simon, actuel Directeur général adjoint Groupe - Région Europe du Sud et Amérique Latine, amené à devenir Directeur de la zone Ibérie et Amérique Latine.

Ces propositions ont été acceptées, ce qui, après obtention des autorisations nécessaires et clôture de l'opération, portera à 16 le nombre de membres du COMEX de Veolia dès la date de clôture du rapprochement entre Veolia et Suez. Un quart de ses membres sera par conséquent issu de Suez.

La composition du Comité de Direction (CODIR) de Veolia, qui comprendra autour de 40 membres, sera annoncée au mois d'octobre.

La nomination de l'ensemble des dirigeants " pays " et des fonctions supports du groupe Veolia, rassemblant une centaine de personnes, sera décidée et annoncée à l'occasion de la clôture de l'opération, soit d'ici la fin de l'année.

"Par ces annonces, j'ai souhaité démontrer la tenue de nos engagements et témoigner à tous les salariés de Suez amenés à nous rejoindre qu'ils auront toute leur place au sein de Veolia. Le calendrier que nous annonçons aujourd'hui illustre notre volonté de ne pas perdre un jour pour rendre concret le rapprochement entre Veolia et Suez. Je suis particulièrement heureux de pouvoir compter sur des personnalités talentueuses qui vont venir enrichir notre collectif et bâtir avec nous le champion mondial de la transformation écologique", commente Antoine Frérot, Président directeur général de Veolia.