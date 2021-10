Le CNES choisit Orange Business Services pour accompagner sa nouvelle stratégie autour de la valorisation de la donnée spatiale

(Boursier.com) — Orange Business Services, entreprise mondiale de services numériques née du réseau, a été choisie par le Centre National d'Etudes Spatiales (CNES) pour la conception, l'installation et le maintien en condition opérationnelle d'une nouvelle solution de stockage de données spatiales et scientifiques. Orange Business Services dirigera un consortium industriel composé de HPE, Scality et Tealenium regroupant ainsi toutes les expertises nécessaires à la réalisation de ce projet d'envergure.

Le CNES collecte d'importants volumes de données spatiales issues de ses différents programmes. Motivé par la volonté d'accélérer la valorisation de ses données, l'établissement a fait appel à Orange Business Services et ses partenaires pour en assurer une meilleure diffusion et exploitation en modernisant ses infrastructures de stockage. Ce nouveau "data lake" ou "lac de données" garantit aux utilisateurs du CNES un accès simple, rapide et sécurisé à plus de 100 pétaoctets de données. Le CNES souhaite également capitaliser sur cette plateforme pour développer de nouveaux services tels que la visualisation, le partage, le croisement et le traitement des données et outils de métrologie.

Interlocuteur unique du CNES, Orange Business Services prend en charge la gouvernance globale du projet, de la conception à l'installation jusqu'au au maintien en condition opérationnelle (MCO).

Acteur majeur du numérique en Europe et membre fondateur de Gaia-X, Orange Business Services met à disposition son savoir-faire en matière de traitement de gros volumes de données et d'intégration de services managés dans le cloud tout en assurant la sécurité et la confidentialité de ces données dans le respect des exigences réglementaires. Orange apporte également son expertise dans le domaine spatial avec notamment les projets " Move To Cloud " des segments sols Sentinel-1 et 2 du programme européen Copernicus.