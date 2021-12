Le 'cloud' d'Amazon victime d'une panne aux Etats-Unis

(Boursier.com) — Amazon Web Services (AWS), le service de cloud du géant d'internet qui héberge les sites de millions de clients subit mardi soir une panne dans l'Est des Etats-Unis, qui affecte notamment les géants du streaming Netflix et Disney+ et les courtiers Coinbase et Robinhood, ainsi que les livraisons des produits vendus en ligne par la plateforme d'ecommerce d'Amazon.

"Nous avons constaté un impact pour plusieurs API (interfaces de programmation) dans la région Est-1 des Etats-Unis" (services hébergés dans le nord de l'Etat de Virginie), a confirmé Amazon Web Services (AWS) dans un communiqué. "Nous avons identifié l'origine du problème et nous travaillons activement à le réparer", a ajouté le groupe sans donner de détails.

A Wall Street, le titre Amazon n'était pas affecté par cette panne mardi soir, et gagnait plus de 3% en séance, au cours d'une journée très porteuse pour les valeurs technologiques (+3% pour le Nasdaq).

Parmi les sites et services affectés par la panne figuraient la plateforme de commerce en ligne d'Amazon, le service de streaming Disney+ et l'application de paiement Venmo (Paypal), ainsi que la plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase, le courtier sur mobiles Robinhood, le site de travail à distance Slack. En outre, le site des relations investisseurs de Twitter, où une conférence avec le nouveau patron Parag Agrawal devait être retransmise en direct, affichait ce message: "nous faisons face à un problème de connexion au réseau d'AWS" qui hébergeait la conférence de Twitter.