Le Centre Médical Universitaire a mis au point plusieurs nouvelles solutions avec IBM

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Centre Médical Universitaire Mainz, qui dispense des soins hospitaliers et ambulatoires à plus de 350.000 personnes dans une soixantaine de cliniques chaque année, travaille avec IBM pour numériser les processus cliniques.

En collaboration avec IBM, le Centre Médical Universitaire a mis au point plusieurs nouvelles solutions, notamment pour faciliter l'échange sécurisé de données de santé et rationaliser les processus de test et de vaccination liés à la COVID-19.

Les solutions ont été conçues et mises en oeuvre par IBM en l'espace de quelques semaines, en tirant parti des capacités Cloud hybride d'IBM et de son expertise sectorielle approfondie via IBM Global Business Services (GBS). Cette collaboration a permis au Centre Médical Universitaire d'atteindre ses objectifs et d'améliorer les soins aux patients grâce à la numérisation rapide de ses processus. Alors que les vaccins contre la COVID-19 prolifèrent dans le monde entier, contribuant à contrôler la propagation de la maladie, IBM travaille avec des clients tels que le Centre Médical Universitaire Mainz pour les aider à rationaliser le processus de vaccination de ceux qui en ont le plus besoin.

IBM Cloud Satellite apporte les services IBM Cloud en toute sécurité à n'importe quel environnement où résident des données - que ce soit à la périphérie (at the edge), en local, ou sur les Clouds publics. Il est conçu pour permettre aux clients d'accéder aux services Cloud rapidement et en toute sécurité dans n'importe quel environnement. Une approche Cloud hybride avec IBM Cloud Satellite permet au Centre Médical Universitaire Mainz de bénéficier des services Cloud de manière sécurisée et efficace, l'aidant à maintenir sa conformité avec les exigences élevées de protection des données en conservant ses données dans son datacenter en local. Le matériel et les données sont toujours sous la souveraineté du Centre Médical Universitaire.