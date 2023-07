Le casse-tête d'Apple pour le lancement de son casque 'Vision Pro'

(Boursier.com) — Apple devrait lancer son casque 'Vision Pro' avec des rendez-vous dédiés et des promotions en magasin seulement sur certains marchés américains au début de l'année prochaine. La société désignera des zones spéciales dans les magasins avec des sièges, des unités de démonstration et des outils pour dimensionner les accessoires pour les acheteurs, croient savoir des personnes proches de la firme à la pomme citées par 'Bloomberg'. Alors que l'appareil sera vendu dans l'ensemble des quelque 270 emplacements américains d'Apple, la société prévoit d'abord de le commercialiser dans quelques magasins de ses principaux marchés, tels que New York et Los Angeles, avant de le déployer à l'échelle nationale.

Apple a indiqué qu'il proposerait le casque dans d'autres pays à la fin de 2024. La société envisagerait le Royaume-Uni et le Canada pour le lancement du gadget à l'international avant l'Asie et l'Europe peu de temps après, bien qu'aucune décision finale n'ait été prise, selon les sources. Apple vendra également le 'Vision Pro' via sa boutique en ligne américaine au début de l'année prochaine avant de se développer en ligne ailleurs.

Le casque, dévoilé en juin, est le produit le plus important d'Apple depuis l'Apple Watch, mais le prix de 3.500$, les cas d'utilisation peu clairs, la sélection limitée de contenu de réalité mixte et la nature naissante de la technologie signifient qu'il s'adressera dans un premier temps à un marché de spécialistes. Pour séduire davantage de consommateurs, Apple travaillerait sur un modèle moins cher ainsi qu'une version Pro de deuxième génération pour une sortie d'ici 2026. L'appareil, qui ressemble à des lunettes de ski high-tech, aura son propre système d'exploitation, visionOS, et un App Store dédié.

Les sources de l'agence affirment par ailleurs qu'il s'agira du lancement Apple le plus complexe à ce jour alors qu'il nécessitera la mise en place d'une chaîne logistique délicate, la formation de vendeurs dédiés à la configuration de l'appareil et à l'apprentissage de son utilisation aux clients. À cette fin, la société ne prévoit pas de partenariat avec des revendeurs tiers pour offrir le 'Vision Pro' avant au moins 2025. La plupart des magasins ne proposeront qu'une à deux unités de démonstration au départ en raison de l'offre limitée et du coût élevé des appareils.

Le 'Financial Times' a révélé en début de semaine qu'Apple se préparerait à fabriquer moins de 400.000 unités de son casque en 2024 contre un objectif interne initial de 1 million d'unités. Le problème réside dans la complexité de la conception du nouveau casque de "réalité mixte". Selon les personnes impliquées dans le processus de production du 'Vision Pro', cela inclut notamment les coûts et les défis techniques posés par l'utilisation d'écrans micro OLED.